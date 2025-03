Sport x Altos, Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (26/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Sport x Altos: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo da Copa do Nordeste

Sport e Altos entram em campo nesta quarta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida acontece na Ilha do Retiro, em Recife, e promete ser decisiva para o Leão, que busca uma melhor colocação no mata-mata. Já o Altos quer encerrar sua participação com um bom resultado, apesar da campanha irregular na competição.

Onde assistir ao jogo?

Os torcedores poderão acompanhar Sport x Altos com transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view), que exibe todos os lances ao vivo.

Como chegam as equipes?

Sport

O Leão da Ilha ocupa a segunda colocação do Grupo A com 12 pontos e vem de uma derrota por 1 a 0 para o Vitória. Apesar do revés, o time pernambucano ainda está em boa situação para avançar. O técnico Pepa tem optado por um rodízio de jogadores entre as competições, dando mais prioridade ao Campeonato Pernambucano.

Provável escalação do Sport:

Caíque; Hereda, Silva, Lucas Cunha, Cariús; Queiroz, Rivera, Dominguez; Gustavo Maia, Arthur Sousa, Carlos Alberto.

Técnico: Pepa.

Altos

O time piauiense faz uma campanha irregular e já não tem chances de classificação. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Moto Club e soma apenas 6 pontos. O técnico Jerson Testoni tenta ajustar a equipe para fechar sua participação com um resultado positivo.

Provável escalação do Altos:

Careca; Gean, Amorim, Albert, Jefferson; Leozidio, Jonathan, Dieguinho; Sales, Esquerdinha, Lucas Reis.

Técnico: Jerson Testoni.

Expectativas para o jogo

O Sport chega como favorito, jogando em casa e precisando da vitória para consolidar sua posição no mata-mata. No entanto, o Altos pode surpreender se conseguir explorar os espaços deixados pela equipe pernambucana. A partida promete ser movimentada, com o Leão buscando se recuperar da derrota na última rodada e o time piauiense tentando deixar uma boa impressão na despedida da competição.

Será que o Sport confirma seu favoritismo ou o Altos surpreende na Ilha do Retiro? A resposta vem nesta quarta-feira!

