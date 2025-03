Sine Municipal de Sorocaba oferece 168 vagas de emprego na quarta-feira (26) – Agência de Notícias

Posted on

Com sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul, a previsão do tempo para esta sexta-feira (3) indica permanência do tempo seco. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda são esperadas temperaturas acima da média e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25% e 45%. […]