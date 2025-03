Segunda Roda de Conversa Destaca Protagonismo Feminino – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A segunda roda de conversa do Março Mulher aconteceu nesta terça-feira (25), no auditório da Secretaria de Educação, com o tema “Mulheres Protagonistas: conquistando espaços e transformando realidades”. Durante o evento, as convidadas compartilharam um pouco de suas trajetórias e contaram como conquistaram seu protagonismo, inspirando outras mulheres a também assumirem o controle de suas histórias.

A última roda de conversa será nesta quinta-feira (27), no Espaço Multiuso, às 18h30, com o tema “A Mulher e o Resgate Cultural: preservando nossas raízes”. Será um momento especial para todas as mulheres de Guaratinguetá!