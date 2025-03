Saúde realiza oficina de programação de metas e ações para combate de ISTs

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) está realizando uma oficina de programação das metas e ações voltadas à eliminação das infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS e hepatites virais. A capacitação, que acontece nesta terça (25) e quarta-feira (26), é direcionada aos gestores da rede.

De acordo com Jéssica Mendonça, chefe da seção de IST, AIDS e Hepatites Virais da SMS, diante do aumento do número de casos de infecções sexualmente transmissíveis em todo o País, é necessário fazer uma articulação interna a fim de encontrar soluções para uma melhor eficiência na prestação do serviço.

“Sabemos que a construção dessas metas não será feita em um ou dois momentos, mas hoje é o pontapé para que possamos, juntos, elaborar um plano eficiente para o município. Esse é o primeiro momento de uma articulação com a gestão e, a partir daqui, do que for traçado, seguiremos os encaminhamentos para a assistência efetiva”, destacou.

Conduzida por representantes do Ministério de Saúde (MS), a oficina abordou temas acerca das doenças e agravos, dados epidemiológicos e a política assistencial voltada a essas infecções. “Estamos aqui, a convite do município, para apoiar na elaboração da programação de 2025, metas e ações que serão realizadas para a eliminação das ISTs. Então, o nosso papel é de apoiar o município para a realização dessa oficina”, afirmou Sandra Regina Miguel, responsável pela assessoria de Planejamento de Ações Estratégicas do Departamento de IST, HIV/AIDS, Tuberculose e Hepatites Virais do Ministério da Saúde.

Participaram da oficina representantes das áreas técnicas de Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Atenção Primária, Atenção Especializada, Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS/ Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), Distritos Sanitários, Gerência Financeira, Diretoria de Planejamento, assessorias técnicas, Conselho Municipal de Saúde e Secretaria de Estado da Saúde (SES).