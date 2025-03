Saúde promove mais uma edição do “Sextou com Vacina” no dia 28 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Saúde de Ubatuba realiza, na sexta-feira, 28, mais uma edição do Sextou com Vacina, ação especial para incentivar a população a atualizar sua situação vacinal. A campanha acontece em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, como Maranduba, Perequê-Açu, Cícero Gomes, Ipiranguinha, Perequê-Mirim e Estufa I, com horários estendidos – até às 21h, facilitando o acesso de quem não consegue comparecer durante o horário comercial.

Estarão disponíveis todas as vacinas de rotina para crianças, adultos e idosos, incluindo a imunização contra a dengue, disponibilizada na cidade para pessoas com idade entre 10 e 14 anos. Para se vacinar é preciso apresentar um documento com foto e, se possível, a Carteira Nacional de Vacinação. A ação é aberta para todas as idades, de acordo com a indicação de cada imunizante. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo do Sextou com Vacina é ampliar a cobertura vacinal em Ubatuba e reforçar a importância da imunização na prevenção de doenças. “Queremos garantir que toda a população tenha acesso às vacinas e mantenha a caderneta em dia. Além disso, ações como essa ajudam a aproximar a Saúde da comunidade”, salientou a enfermeira Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Alyne Ambrogi.

A campanha é realizada toda última sexta-feira de cada mês.