Saúde das mulheres trabalhadoras é motivação para evento especial em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Em celebração ao Mês da Mulher, a Secretaria de Saúde de Ubatuba promoveu, na última terça-feira ,25, uma ação especial voltada para a saúde das mulheres trabalhadoras.

O evento ocorreu no Centro de Especialidades Médicas, o “Postão” da Rio Grande do Sul, das 17h às 21h, garantindo um horário estendido para facilitar o acesso das mulheres que trabalham durante o dia aos serviços de atenção primária à saúde.

A iniciativa ofereceu diversos atendimentos essenciais à saúde feminina. Ao todo, foram realizados 40 atendimentos médicos clínicos gerais, 20 coletas de exame citopatológico (preventivo), 10 testes rápidos para HIV, hepatites virais e sífilis, além de 15 avaliações odontológicas.

As atividades de bem-estar foram outro destaque do evento, com auriculoterapia, massagem relaxante e bioimpedância disponíveis em livre demanda para as participantes. Essas atividades promoveram a relaxação e o bem-estar das mulheres, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. “A iniciativa da Secretaria de Saúde de Ubatuba em promover esse evento demonstra o compromisso em garantir a saúde e o bem-estar das mulheres trabalhadoras do município”, explicou Simone Brito, Secretária de Saúde

Toda a equipe local se dedicou para a realização comemorativa ao Mês da Mulher.

“Agradeço toda a minha equipe, que fez um esforço para alinhar todas as atividades e atender bem as presentes”, afirmou a diretora de Saúde Especializada, Arieli de Oliveira.

O Centro de Especialidades Médicas, onde o evento foi realizado, é uma Unidade de Saúde que oferece uma variedade de serviços médicos especializados, incluindo atendimentos, exames e tratamentos. A unidade é equipada com equipamentos de última geração e conta com uma equipe de profissionais qualificados para atender às necessidades da população.