São José inicia participação na fase sub-regional dos Joguinhos

Começa nesta semana a fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude, os Joguinhos, promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado, que este ano chega a 40ª edição. As primeiras equipes joseenses a entrarem em quadra são as de vôlei masculino, tênis de campo masculino e futsal masculino.

O vôlei joga nesta terça-feira (25), às 19h30, contra Santa Isabel, no ginásio municipal de Santa Isabel. O tênis masculino estreia nesta quarta (26), às 14h30, também contra Santa Isabel, na Chácara Eldorado, em Santa Isabel. E o futsal masculino enfrenta Jacareí, nesta quinta (27), às 19h30, no ginásio municipal de Santa Branca.

A fase sub-regional da competição prossegue até 25 de abril. Nesta fase, São José disputa nas modalidades de vôlei (m/f), futsal masculino, basquete masculino, tênis masculino, vôlei de praia (m/f), tênis de mesa (m/f), handebol (m/f) e xadrez (m/f).

Apenas o campeão de cada modalidade na fase sub-regional avança à etapa regional, que acontecerá no período de 30 de abril a 26 de maio. Essas duas primeiras fases são itinerantes, dentro da 2ª Região Esportiva do Estado, que compreende os municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

Já a fase final dos Joguinhos, que também só reunirá os campeões de cada modalidade da fase regional das demais regiões esportivas, acontecerá em Lençóis Paulistas, de 13 a 22 de junho.

As modalidades de atletismo (m/f), basquete feminino, futebol (m/f), futsal feminino, judô (m/f), tênis feminino e natação (m/f) entram direto na fase regional, enquanto que as ginásticas rítmica feminina e artística (m/f) acontecem somente na fase final.

São José disputa os Joguinhos com 27 equipes (15 modalidades). São aproximadamente 300 atletas com idade máxima de 18 anos completos, vinculados ao programa Atleta Cidadão, da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.

Força da base

No ano passado, São José dos Campos novamente alcançou a maior pontuação entre os 167 municípios que participaram da 39ª edição dos Jogos Abertos da Juventude disputada em Araçatuba.

Mais uma vez, o resultado comprovou a força do esporte de base joseense, repetindo as colocações alcançadas nas três últimas edições, realizadas em 2019 (Marília), 2022 (Presidente Prudente) e 2023 (Tatuí) – em 2020 e 2021 a competição foi suspensa devido a pandemia de covid-19.

Os Jogos Abertos da Juventude são promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado, reunindo atletas com idade máxima de 18 anos (2007) completos ou a completar no ano da competição.



