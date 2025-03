Renasce Vôlei Sorocaba joga contra o São Caetano pela Semifinal da Superliga B no Sesi Mangal – Agência de Notícias

O Renasce Vôlei Sorocaba enfrenta, neste domingo (30), às 14h, o São Caetano (SP), no ginásio do Sesi Sorocaba, no bairro Mangal, pela Semifinal da Superliga B. Os 450 ingressos gratuitos, sendo duas unidades por pessoa, serão disponibilizados, a partir das 9h desta sexta-feira (28), pelo site: https://tinyurl.com/renascesorocaba-semifinal.

Realizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a Superliga B Feminina está em sua 12º edição e vale o acesso à Superliga Feminina 2025/26, a elite do voleibol feminino.

O Renasce Vôlei Sorocaba venceu o São Caetano na primeira partida da Semifinal, na segunda-feira (24), no ginásio “Milton Feijão”, por 3 sets a 2. As parciais foram 25×20, 23×25, 11×25, 25×18 e 7×15. Caso o São Caetano ganhe a segunda partida, o terceiro jogo está marcado para dia 3 de abril, às 19h, em Sorocaba.

Iniciativa da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), em parceria com o Sesi, o time é comandado pelo técnico Clóvis Granado.

A partida será transmitida, ao vivo, pelo canal SporTV. O Sesi Sorocaba está localizado na Rua Duque de Caxias, 494, no Jardim Mangal.

Mais informações podem ser conferidas no site da CBV: https://wp.cbv.com.br/superligab/. Já sobre o Renasce, basta acessar a rede social oficial do time: @renasce.volei.sorocaba.