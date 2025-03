Redução de crimes é o destaque da reunião do São José Unida

Paula Paz





A redução dos índices criminais e o sucesso das operações integradas das forças de segurança foram os principais temas da 27ª reunião do programa São José Unida e a 1ª de 2025, realizada na terça-feira (25), no Paço Municipal.

O encontro reuniu representantes das polícias Civil, Militar, Científica, Rodoviária Estadual e Federal, do Corpo de Bombeiros e Detran, além da Guarda Civil Municipal e dos demais órgãos vinculados à Prefeitura. Durante o evento, foram apresentados os avanços e metas para fortalecer ainda mais a segurança pública da cidade, referência nacional na área.

Tecnologia e operações

A integração das forças, aliada ao uso de tecnologia avançada e suporte estratégico do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), tem garantido resultados expressivos em São José dos Campos.

Neste ano, o CSI contará com 1.691 câmeras de monitoramento, um aumento de 42,6% no número de dispositivos de segurança. Desde a implantação, a unidade já atendeu mais de 3 mil ocorrências, resultando na detenção de 1.488 indivíduos e recuperação de 714 veículos roubados.

Entre as operações discutidas, o destaque foi o esquema de segurança que garantiu um Carnaval tranquilo para cerca de 140 mil foliões, mesmo com o grande fluxo de pessoas.

Redução de índices

Criado em 2017, o programa São José Unida marcou um ponto de virada para a cidade. Mesmo com o crescimento populacional, os índices criminais seguem em queda.

Comparando janeiro a dezembro de 2016, ano anterior à criação do programa, com o mesmo período de 2024, houve uma redução de 68,9% nos homicídios e 83,4% nos roubos de veículos, conforme dados do Governo do Estado.

Compromisso reconhecido

O delegado Marcos Ricardo Parra, que foi recém-nomeado para chefiar a Delegacia Seccional de Polícia e participou pela primeira vez do São José Unida, destacou o comprometimento de São José dos Campos com a segurança pública.

“Nunca vi esse nível de engajamento em âmbito municipal”, disse Parra. “Os números comprovam os resultados, e essa reunião já começou demonstrando a queda nos índices. Estou orgulhoso e ainda mais motivado por estar nesta cidade.”

Capacitação e reforço

O comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), o coronel PM Luiz Fernando Alves, parabenizou as equipes e ressaltou a importância do treinamento realizado pela Prefeitura, que capacitou 290 policiais militares para atuar na fiscalização de comércios e em casos de perturbação do sossego.

“As forças de segurança estão indo muito bem”, afirmou Alves. “Conseguimos dar respostas rápidas às ocorrências, e a habilitação desses policiais fez a diferença na operação do Carnaval e continuará fazendo.”

Já o delegado de Polícia Civil e diretor do Deinter-1, Múcio Mattos Monteiro de Alvarenga, destacou a eficiência do trabalho integrado. “A cidade funciona. As respostas são rápidas graças à união das forças e à comunicação efetiva.”

Ele aproveitou para anunciar um importante reforço para a região. Até o final do ano, a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte receberá mais 50 escrivães, 90 investigadores e 20 delegados, fortalecendo ainda mais o combate ao crime e as iniciativas para garantir a segurança da população.



