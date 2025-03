Prefeitura inicia nova edição do programa Vacina na Escola – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O programa teve início em 2023 e já aplicou mais de 100 mil doses de vacinas nas unidades educacionais – Edu Kapps/SMS

As secretarias municipais de Saúde e de Educação deram início, nesta quarta-feira (26/3), na Escola Municipal Capistrano de Abreu, no Jardim Botânico, à edição 2025 do programa Vacina na Escola. A iniciativa tem o objetivo de atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes na cidade, contribuindo para recuperação das coberturas vacinais e para a proteção contra doenças imunopreveníveis, como o sarampo. Serão disponibilizadas todas as vacinas que fazem parte do calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações, entre elas, meningo C, tríplice viral, varicela, febre amarela, hepatite A, pentavalente, pneumo 10, poliomielite, rotavírus, Meningo ACWY e HPV.

– Essa é uma oportunidade valiosa para educar nossas crianças sobre a importância da vacinação e do combate a várias doenças, promovendo uma cultura de saúde consciente desde cedo. Estamos levando as vacinas para onde as crianças estão, nas escolas, para que todas tenham a oportunidade de serem protegidas – destacou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A ação tem programação diversificada, incluindo atividades lúdicas de conscientização e orientação sobre o combate à dengue, voltadas para todos os níveis da rede municipal de educação (Educação Infantil e Ensinos Fundamentais I e II). Entre as atividades estão apresentações teatrais, quizzes, gincanas, oficinas de arte, rodas de conversa e exposições. Além disso, o evento contará com apresentações do RAP da Saúde, um projeto da SMS que visa promover a saúde entre adolescentes e jovens, especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade social. Os pais e responsáveis podem mandar a autorização com as cadernetas de vacinação ou mesmo participar da ação, fortalecendo assim o envolvimento da comunidade.

– Esse é um momento muito especial, é mais uma parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação para a vacinação das nossas crianças. Desde 2023, nós já vacinamos mais de 100 mil alunos da nossa rede. Com isso, a gente facilita a vida das famílias. Muitas vezes a criança não está sendo vacinada, não porque a família não quer, mas porque a rotina dificulta. Com essa parceria entre a Saúde, a Educação e as famílias, a gente consegue levar a vacina até a escola, e consegue um grande resultado para a nossa cidade – afirmou o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.

A pequena Nicole Silva de Oliveira Alves, de apenas 10 anos, tomou a vacina da febre amarela e HPV na manhã desta quarta-feira na Escola Municipal Capistrano de Abreu. E mesmo tão nova, deixou um recado importantíssimo para os cariocas:

– As vacinas ajudam a gente a não pegar muitas doenças. Seja criança ou adulto, a gente está protegido. É muito importante tomar todas as vacinas. Se vacinem.

Cobertura na cidade

O programa Vacina na Escola teve início em 2023 e já aplicou mais de 100 mil doses de vacinas nas unidades educacionais. Em 2023, foram visitadas 1.318 unidades escolares com 31.235 doses administradas. Já em 2024, mais de 1.400 escolas/creches fizeram parte do programa, com 79.933 doses aplicadas. Além da rede municipal, escolas particulares que tenham interesse em receber as equipes de vacinação também podem solicitar a participação no programa. Em 2025, a expectativa é vacinar em mais de 1.550 escolas.

Em 2024, a cidade do Rio de Janeiro alcançou a maior cobertura vacinal dos últimos seis anos, revertendo a tendência de queda dos anos anteriores. No total, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 5.787.227 milhões de doses de vacinas, incluindo as de rotina e campanhas como a de influenza e HPV. Na cobertura vacinal infantil, o município se destacou, sendo a quarta capital brasileira com maior cobertura para poliomielite, atingindo 90,6%, uma melhora significativa em relação a anos anteriores.