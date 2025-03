Operação conjunta promove blitz em frente ao Ginásio Tubão – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

O calorão combinado ao tempo seco tem se tornado cada vez mais recorrente no cotidiano do sul-mato-grossense. Além do desconforto físico gerado na população que vive a correria do dia a dia, as temperaturas acima da média e os baixos índices de umidade relativa do ar também apresentam riscos à saúde e exigem cuidados redobrados […]