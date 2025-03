Oficina gratuita de produção de objetos com materiais reutilizados e orgânicos é realizada no MHS – Agência de Notícias

Nesta quinta e sexta-feira (27 e 28), às 14h, a Prefeitura de Sorocaba vai oferecer uma oficina gratuita de produção de objetos com materiais reutilizados e orgânicos, além de tintas de origem natural, com o artista visual Étore Piqueira (Torê), no Museu Histórico Sorocabano (MHS). As vagas são limitadas e, por isso, jovens e adultos devem se inscrever pelo e-mail: [email protected].

Promovida pela Secretaria de Cultura (Secult), a atividade é uma contrapartida do artista pelo Prêmio “Prof. Flávio Gagliardi” de Artes Visuais 2024, com a obra “Vermelho Como Brasa”. O intuito é oferecer uma atividade lúdica com foco na sustentabilidade, educação ambiental e história da arte.

A ação também conta com a parceria da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e marcará o início das comemorações da “Semana Ibero-americana pela Sustentabilidade – Ciclo Siete”, que ocorrerá neste ano de 5 a 11 de abril.

A oficina propõe a produção de objetos artísticos, desenvolvidos com materiais orgânicos e domésticos reutilizados, além de ferramentas não convencionais e tintas preparadas com material natural, com embasamento teórico adquirido por Torê em sua trajetória artística.

Se possível, os participantes podem colaborar levando materiais que possam ser reutilizados e aproveitados nas confecções. A cooperação estimula o ato de reciclar e proporciona uma atividade prazerosa que beneficia o meio ambiente e toda população.

O Museu Histórico Sorocabano está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, anexo ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 99112-8671.