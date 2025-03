Miami Heat x Atlanta Hawks ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (27/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2024/2025 entre Miami Heat x Atlanta Hawks hoje, HOJE (27) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Miami Heat x Atlanta Hawks – Palpites, Onde Assistir e Prováveis Escalações – NBA (27/03/2025)

Miami Heat e Atlanta Hawks se enfrentam nesta quinta-feira (27/03), às 20h30 (horário de Brasília), no Kaseya Center, em Miami, pela temporada regular da NBA. A partida será transmitida pelo NBA League Pass e por algumas casas de apostas, como Betano e bet365.

Como Chegam as Equipes?

Miami Heat

O Miami Heat busca se consolidar na zona de classificação para os playoffs e chega embalado após uma vitória importante sobre o próprio Hawks no último confronto entre as equipes. A franquia da Flórida tem um dos ataques menos eficientes da liga, mas compensa com uma defesa sólida, sendo a 7ª melhor da temporada.

🔹 Campanha: 38 vitórias – 32 derrotas

🔹 Média de pontos por jogo: 110.0 (6º pior ataque da liga)

🔹 Média de pontos sofridos por jogo: 110.5 (7ª melhor defesa da liga)

🔹 Destaques: Jimmy Butler, Bam Adebayo e Tyler Herro

Atlanta Hawks

Os Hawks vêm de uma boa sequência e tentam se aproximar da marca de 50% de aproveitamento na temporada. O time se destaca pelo seu forte poder ofensivo, mas sofre com uma defesa inconsistente. Fora de casa, a equipe precisa ser mais equilibrada para superar o Heat.

🔹 Campanha: 34 vitórias – 36 derrotas

🔹 Média de pontos por jogo: 117.1 (5º melhor ataque da liga)

🔹 Média de pontos sofridos por jogo: 119.6 (4ª pior defesa da liga)

🔹 Destaques: Trae Young, Dejounte Murray e Clint Capela

Onde Assistir Miami Heat x Atlanta Hawks?

📅 Data: Quinta-feira, 27 de março de 2025

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Kaseya Center, Miami (Flórida)

📺 Transmissão: NBA League Pass, Betano, bet365

Prováveis Escalações

Miami Heat

Armador: Tyler Herro

Tyler Herro Ala-armador: Duncan Robinson

Duncan Robinson Ala: Jimmy Butler

Jimmy Butler Ala-pivô: Nikola Jović

Nikola Jović Pivô: Bam Adebayo

Bam Adebayo Técnico: Erik Spoelstra

Atlanta Hawks

Armador: Trae Young

Trae Young Ala-armador: Dejounte Murray

Dejounte Murray Ala: Saddiq Bey

Saddiq Bey Ala-pivô: Jalen Johnson

Jalen Johnson Pivô: Clint Capela

Clint Capela Técnico: Quin Snyder

Palpites para Miami Heat x Atlanta Hawks

🔹 Total de pontos acima de 225.5 – O Hawks tem um ataque muito eficiente, mas sua defesa é uma das piores da liga, o que pode gerar um jogo com muitos pontos.

🔹 Trae Young com mais de 25 pontos – O armador do Hawks é um dos principais cestinhas da NBA e pode liderar sua equipe no placar.

🔹 Vitória do Miami Heat – Jogando em casa e com uma defesa mais consistente, o Heat tem boas chances de vencer o duelo.

Palpite Final

O Miami Heat deve se impor jogando em casa e conta com um elenco mais equilibrado defensivamente. Porém, o Hawks pode complicar a partida com seu poder ofensivo. Ainda assim, a expectativa é de uma vitória apertada do Miami Heat.

📊 Placar previsto: Miami Heat 115 x 110 Atlanta Hawks