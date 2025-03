Inscrições para o Supercampeonato de Veteranos 2025 estão abertas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), está recebendo as inscrições para o Supercampeonato de Veteranos 2025. Os clubes podem se inscrever até o dia 16 de abril. Já os atletas de cada equipe que vão participar do primeiro jogo devem ser inscritos até o dia 30 de abril.

O responsável de cada clube deve comparecer na Sequav para atualizar o cadastro e, caso necessário, entregar cópia do Estatuto/Ata da diretoria atual, conforme a Lei Municipal nº 8.474/2008. Caso seja um clube novo, o dirigente deverá apresentar a cópia do Estatuto Social do time devidamente registrado em cartório.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 550,09, devendo ser recolhido em transferência ou depósito no Banco do Brasil (Agência 2923-8, Conta Corrente nº 45349-8 e CNPJ: 46.634.044/0001-74). O valor será destinado ao Fundo de Apoio ao Desporto Amador (Fadas). Não será permitida a inscrição com pagamento em dinheiro, nem via depósito em caixa eletrônico.

Para a inscrição, é preciso entregar, na Sequav, o requerimento de inscrição do clube; ficha de atletas e comissão técnica; cópia da Ata/Estatuto caso necessário; e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Todos os documentos estão disponíveis no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/supercampeonato-veterano/.

A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida está localizada na Rua Souza Pereira, 440, no 1º andar, no Centro, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (15) 3212-7289.