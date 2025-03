Hospital Dia realiza primeiro mutirão de colonoscopia da unidade

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, nesta terça-feira (25), um mutirão de colonoscopia no Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, localizado no bairro Jaguaribe. Esse é o primeiro mutirão para esse tipo de exame na unidade hospitalar e acontece em alusão à campanha Março Azul, que reforça a conscientização para prevenção ao câncer de intestino.

Durante todo o dia, foram realizados 20 exames de colonoscopia, que são importantes para o diagnóstico do câncer colorretal, doença silenciosa que requer atenção aos seus sinais e fatores de risco, sendo o terceiro tumor que mais mata no Brasil.

“Só para 2025 são esperados mais de 45 mil novos casos de câncer colorretal no Brasil, uma doença que é prevenível. Nesse sentido, a campanha de prevenção do câncer de intestino quer mostrar para as pessoas que essa doença existe, é extremamente frequente e está relacionada aos nossos hábitos de vida, e que adotando bons hábitos, você tem menos risco de desenvolver o câncer, mas quer mostrar também que existem exames necessários, aí entra a colonoscopia, que é um exame fundamental, mas de difícil acesso. Antigamente, era apenas no Hospital Santa Isabel, mas esse ano ficamos muito felizes em ampliar nossa oferta de forma rotineira e com a realização do mutirão aqui no Hospital Dia”, comenta a médica e coordenadora do programa de Residência Médica em Coloproctologia da SMS, Shirlane Frutuoso.

Para o médico gastroenterologista e diretor técnico do Hospital Dia, Dr. Thiago Carvalho, o mutirão é um marco para o hospital que tem realizado cerca de 400 exames endoscópicos mensais. “Neste momento o Hospital Dia deixa de ser só um hospital realizador de exames, mas começa a atuar diretamente na prevenção do câncer colorretal, que é um câncer que, diagnosticado precocemente, tem alto índice de cura e tem um impacto profundo na sociedade com relação à recuperação desses indivíduos. Então, nesse sentido, o Hospital Dia deixa de ser como uma atenção secundária e terciária e também ajuda na atenção primária, promovendo esses mutirões e, com certeza, fazendo diagnóstico precoce dessa patologia em todo mundo que tem acima de 45 anos”, destaca.

Edivânia Ramos foi uma das pacientes que realizou o exame no mutirão do Hospital Dia. Ela conta que buscou atendimento médico quando percebeu que havia sangue nas fezes, um importante sinal de alerta. “Fui até a UPA de Cruz das Armas para ser atendida e a médica me alertou sobre os riscos e solicitou a realização do exame. Em cerca de uma semana já consegui a marcação para vir hoje e fiquei muito feliz com a rapidez de toda a situação, além do atendimento que recebi aqui”, conta a moradora do bairro de Cruz das Armas.

Como ter acesso – Em João Pessoa a população tem acesso ao exame de forma facilitada, podendo ser agendado diretamente pelo aplicativo da Prefeitura, o ‘João Pessoa na Palma da Mão’. No aplicativo, é preciso selecionar a categoria Saúde, ir até a aba ‘exames’, onde deverá selecionar o exame pretendido. O usuário deve preencher os dados solicitados e anexar a requisição médica. Também é possível solicitar o exame por meio da Unidade de Saúde da Família (USF), que realizará o agendamento via Central de Regulação.

“Quando a médica passou o exame, ela falou que eu podia dar entrada pelo aplicativo no celular e me explicou como fazer. Assim que cheguei em casa, peguei o celular para fazer e foi bem fácil e rápido de usar. Me surpreendi mais ainda quando, em menos de 24h, tive um retorno sobre a marcação do exame, com data, local e ainda todas as orientações de como me preparar pra poder fazer, principalmente porque um tempo atrás eu tinha plano de saúde e precisei fazer esse mesmo exame e foi uma demora muito grande para conseguir marcar. Hoje, vim aqui e mais uma surpresa, um atendimento excelente, bem rápido, cheguei no começo da manhã, já fiz o exame e antes das 10h já tô indo para casa”, relata o morador do bairro das Trincheiras, Genilson Oliveira, de 42 anos.

O mutirão desta terça-feira fez parte da programação da Rede Municipal de Saúde para a campanha Março Azul. Também dentro da programação, no último sábado (22), foram realizados 18 exames de colonoscopias no Hospital Municipal Santa Isabel. Outro mutirão será realizado no Hospital Universitário Lauro Wanderley no próximo sábado (29), onde mais 20 pacientes serão atendidos.

Colonoscopia – É um exame endoscópico utilizado para identificar alterações como tecidos inflamados, pólipos (que são as lesões precursoras de 90% dos cânceres intestinais) e, até mesmo, o câncer instalado no intestino grosso (cólon) e no reto; para o exame é utilizado o aparelho chamado colonoscópio. O exame é feito com o paciente sedado, para isso, além da assistência do médico especializado para realizar o procedimento, o paciente também é acompanhado pelo anestesiologista e equipe multiprofissional.

Câncer colorretal – A doença acomete principalmente homens e mulheres com 45 anos ou mais, além de pessoas com histórico familiar. O câncer de intestino engloba os tumores surgidos na parte do intestino grosso chamada cólon e reto (localizada no final do intestino, antes do ânus) e no ânus.

A Paraíba tem em torno de 240 casos novos por ano e a maior parte desses pacientes são de João Pessoa, de acordo com a médica Shirlane Frutuoso. “O câncer de intestino, se diagnosticado nas fases iniciais, quando ainda não se tem sintomas, tem 90% de cura. Mas quando é descoberto através de sintomas, quase 1/4 dos pacientes já tem metástase no fígado. Nesses casos a sobrevida cai bastante para 60%, 40%”, explica a especialista.

Fumar, consumir alimentos ricos em gorduras saturadas, ter uma vida sedentária, consumir bebidas alcoólicas, idade superior a 50 anos, história familiar de câncer colorretal, história pessoal da doença (já ter tido câncer de ovário, útero ou mama), baixo consumo de cálcio, obesidade são fatores de risco para esta doença.