Guardas municipais atuam em ocorrência de furto e dano ao patrimônio público no Centro do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

8 de novembro de 2024 15:59 Por: Mariana Campos A 33º edição do “Mutirão de Empregos Sorocaba” – Especial Fim de Ano acontecerá no dia 26 de novembro, às 9h, no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS). As inscrições poderão ser feitas a partir de segunda-feira (11), gratuitamente, pelo link: https://bit.ly/33º-Mutirão-de-Empregos-Sorocaba. Também é possível se […]