GCM detém rapaz com 121 porções de drogas na cueca – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, às 10h50 de segunda-feira (24), um rapaz de 20 anos de idade por tráfico de drogas no Jardim Maria Antônia Prado, na Zona Norte da cidade. Ele trazia 121 porções de drogas escondidas na cueca e foi abordado por uma equipe da Ronda Municipal (Romu), que fazia patrulhamento preventivo pelo bairro.

A guarnição da GCM avistou o suspeito nos arredores do Centro de Educação Infantil (CEI) 53, sendo que os guardas notaram um volume na cintura do jovem. Ao perceber a aproximação da viatura, ele apresentou sinais de nervosismo e tentou fugir, mas acabou abordado para averiguação.

Na cueca do suspeito havia 70 porções de cocaína, 26 de maconha, 13 de skank, sete de crack e seis de K9. No bolso da bermuda tinha R$ 85 e um telefone celular. Aos GCMs, o suspeito admitiu que estava no local desde as 8h, realizando a venda dos entorpecentes.

O acusado foi apresentado no Plantão da Polícia Civil, onde o delegado ratificou a voz de prisão dada pela GCM e determinou o indiciamento do rapaz, por tráfico de entorpecentes, sendo recolhido e ficando à disposição da Justiça.