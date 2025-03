Ferroviário x Sousa , Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (26/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Ferroviário x Sousa é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21h30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Ferro que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Por Crbalagoas.com.br

Ferroviário x Sousa pela Copa do Nordeste 2025: Onde Assistir, Escalações e Arbitragem

A Copa do Nordeste 2025 segue a todo vapor, e um dos duelos mais aguardados da 7ª rodada acontece nesta quarta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O Ferroviário enfrenta o Sousa em um confronto direto por uma vaga nas quartas de final do torneio regional.

Situação das Equipes

O Ferroviário chega embalado após vencer o CRB por 2 a 1 na rodada anterior. Com isso, o Tubarão da Barra ocupa a 4ª posição do Grupo A e depende de uma vitória para se garantir no mata-mata. No Campeonato Cearense, o time ficou em 4º lugar após perder para o Maracanã na disputa pelo 3º posto.

Já o Sousa vem de uma vitória importante sobre o Botafogo-PB por 1 a 0, na primeira partida da final do Campeonato Paraibano. No Nordestão, o Dino superou o Fortaleza na última rodada e agora luta para seguir na competição.

Cenários para a Classificação

O Ferroviário avança para as quartas se vencer o Sousa.

Se empatar, precisará torcer por tropeços de CRB, Altos e Moto Club.

O Sousa, por sua vez, depende de uma vitória para seguir vivo no torneio.

Ficha Técnica da Partida

🗓 Data: Quarta-feira, 26 de março de 2025

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

📺 Transmissão: Premiere

🎙 Rádio: CBN Paraíba

📲 Tempo Real: ge Paraíba

Prováveis Escalações

Ferroviário: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Lucas Ramires, Jeffão e Rikelmy; Kevin Rivas, Gharib e Janeudo; Allanzinho e Ciel.

Técnico: Gustavo Barbosa.

Sousa: Bruno Fuso; Welisson, Gustavo Alexandria, João Rafael e Jackson; Hebert, Patrik, Pedro Lima e Wellington; Elielton e Vinícius (Bruno Matos).

Técnico: Paulo Foiani.

Arbitragem

Árbitro Principal: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (CBF/BA)

Emerson Ricardo de Almeida Andrade (CBF/BA) Assistente 1: Elicarlos Franco de Oliveira (CBF/BA)

Elicarlos Franco de Oliveira (CBF/BA) Assistente 2: Edevan de Oliveira Pereira (CBF/BA)

Edevan de Oliveira Pereira (CBF/BA) Quarto Árbitro: Avelar Rodrigo da Silva (CBF/CE)

Preparação das Equipes

Na segunda-feira (24), o Sousa ainda não havia divulgado sua programação.

Na terça-feira (25), o elenco do Dino embarcou para o Ceará, onde enfrentará o Ferroviário.

O confronto promete ser equilibrado e pode definir os rumos das duas equipes na Copa do Nordeste. Quem levará a melhor: o Tubarão da Barra ou o Dino?

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.