Exposição de obras em lápis de cor sobre Canson é atração gratuita no Pátio Cianê Shopping a partir da próxima terça-feira (1)

A população pode conferir, a partir da próxima terça-feira (1), a exposição “A arte autodidata em lápis de cor”, com 50 obras em lápis de cor sobre Canson, produzidas pelo artista Rodolfo Castaldi Gentil, no Pátio Cianê Shopping, no Centro de Sorocaba. A mostra gratuita poderá ser vista no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 30 de abril.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

Na mostra “A arte autodidata em lápis de cor”, o artista Rodolfo Castaldi Gentil convida o público a mergulhar em um universo onde a natureza e a arte se encontram em uma sinfonia de cores e sensações.

Sua técnica meticulosa com lápis de cor tradicional em papel Canson resulta em composições ricas em detalhes e nuances, capturando a essência de cada tema retratado. Inspirado pela simplicidade e complexidade da natureza, o artista traduz, em cada traço, a harmonia entre cores e formas.

Cada quadro reflete o olhar atento do artista para os detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos no cotidiano, mas que ganham nova vida em suas mãos, expressando uma profunda gratidão pela inspiração encontrada na natureza.

Rodolfo Castaldi Gentil iniciou sua jornada artística em pintura de lápis de cor de forma autodidata, desenvolvendo uma habilidade única para capturar a beleza da natureza e da vida ao seu redor. Fascinado pelas cores vibrantes e pelas formas delicadas, sua arte se reflete em composições que revelam sua conexão com o ambiente natural e a riqueza de cada detalhe.

“A arte autodidata em lápis de cor” poderá ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.