Estudante: participe do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo 2025 – IFSP

A terceira e última etapa do Ubatuba Pro Surf 2024 acontece de sexta a domingo, 8 a 10 de novembro, na Praia Vermelha do Centro e promete agitar o final de semana com muitas ondas e manobras. Considerado o maior campeonato municipal do Brasil, a “Capital do Surfe” reunirá cerca de 200 atletas de diferentes […]