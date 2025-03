Empreendedores são convidados para evento sobre financiamento – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Sebrae Aqui Ubatuba convida empreendedores do Litoral Norte e Vale do Paraíba para participarem da Jornada de Crédito da Desenvolve SP, que será realizada no dia 2 de abril, quarta-feira, às 9h, em São José dos Campos.

A Jornada de Crédito da Desenvolve SP é um programa que conecta empreendedores com a agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo para buscar financiamento e expandir seus negócios.

A apresentação será realizada no auditório da Associação das Empresas do Vale do Paraíba (ASSECRE), localizado na Rua Loanda, Nº 895, Chácaras Reunidas, São José dos Campos – SP, e contará com a presença da Desenvolve SP e do Banco do Povo Paulista, que apresentarão suas linhas de crédito voltadas para Microempreendedores Individuais (MEIs), micros, pequenos e médios empresários.

“Essa é uma grande oportunidade para quem deseja expandir seus negócios ou iniciar um novo empreendimento. Ter acesso a essas informações e linhas de crédito pode ser um diferencial na trajetória de muitos empresários”, destacou a gestora do Sebrae Ubatuba, Isabel dos Santos.

O evento é gratuito e aberto a empreendedores de todos os segmentos da economia, como indústria, agroindústria, comércio e serviços.