Curta Ópera PB, Camerata e Rubacão Jazz estão na programação do Viva o Centro

Nesta última semana do mês de março, o projeto Viva o Centro com Música apresenta, no Centro Cultural de São Francisco (CCSF), o grupo Curta Ópera, a Camerata e a Big Band Rubacão Jazz. Os integrantes dos grupos são alunos de extensão da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A entrada é aberta ao público de todas as idades e o acesso ao estacionamento também é gratuito. As apresentações começam às 17h30.

Nesta quarta-feira (26), a apresentação é do Curta Ópera PB,grupo de canto lírico paraibano que surgiu em 2024 após apresentações nesse projeto. Este é formado pelos cantores Izadora França, Leonardo Domingos, Klaiton D´Araújo e Eduardo Cunha Lima, além dos pianistas Vinicius Sales e Hamurabi Ferreira. O grupo é conduzido pelo professor e maestro Carlos Anísio.

No repertório, árias famosas do compositor italiano Giacomo Puccini (1858-1924). Na programação desta semana estão incluídas canções de óperas brasileiras, acompanhadas de canto e piano, e a tradicional Ave Maria do vienense Franz Peter Schubert. Na quinta (27) e sexta (28), o projeto segue com apresentação especial da Camerata Curta Ópera, com execução de músicas de cinema.

O segundo momento da programação desta quarta (26), às 18h15, tem o Rubacão Jazz, composto por integrantes da Big Band Rubacão Jazz em formato ‘Combo’ – termo que remete a uma combinação básica de instrumentos para a execução de temas de jazz: bateria, contrabaixo e piano. A partir desta formação em trio, outros instrumentos podem integrar o combo a fim de executar tanto melodias clássicas quanto regionais, características típicas da linguagem do Jazz. Neste se apresentam Rodrigo Alves (sanfona), Joelson Montes (guitarra), Rômulo Dantas (baixo) e Fábio Lima (bateria).

Na quinta-feira (27), também às 18h15, se apresenta a Band Rubacão Jazz, uma orquestra que inclui os naipes de saxofones, trombones e trompetes, além de contar com instrumentos de apoio como bateria, percussão, guitarra, piano, sanfona e baixo. Com mais de 10 anos de atuação, a Rubacão Jazz se destaca no cenário cultural de João Pessoa. Seu repertório vai do frevo ao jazz, passando pelos clássicos internacionais e músicas de compositores e arranjadores locais.

Na sexta (28), é a vez do naipe de trombones da Rubacão Jazz, formado pelos músicos da Big Band: Clailton França (trombone tenor), Mirele Barbosa (trombone tenor), Ronaldo Nunes (trombone baixo) e Flávio José (trombone baixo). A proposta do grupo é realizar um trabalho de música de câmara a partir da interpretação de obras que integram um repertório eclético, do jazz ao frevo, tendo por objetivo apresentar ao público músicas de qualidade, sendo interpretadas com excelência.

A coordenadora do projeto, Jamile Paiva, informa ao público que as atividades serão interrompidas em abril devido às apresentações da Paixão de Cristo e às celebrações da Semana Santa. O projeto retornará em maio, renovado e com ainda mais energia.

Viva o Centro – Prospectado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec) e Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio do setor de projetos, com apoio da Agência de Inovação Tecnológica do Município, o projeto promove o desenvolvimento tecnológico, levando inovação a diversos setores e fomentando a integração entre o público e o privado. A iniciativa tem a parceira das Secretarias de Planejamento (Seplan) e Turismo (Setur).

Serviço: Projeto Viva o Centro com Música

Atrações: Curta Ópera PB, Camerata e Rubacão Jazz

Quarta (26), quinta (27) e sexta-feira (28)

Hora: 17h30

Local: Centro Cultural de São Francisco

Entrada e estacionamento gratuitos (acesso pela Rua Borges da Fonseca, nº 210, Roger).

Informações nas Redes Sociais: @vivaocentrocommusica, @rubacaojazz e @curtaoperapb.