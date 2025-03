Corujão exibe Hoje Quarta (26/03) na Globo, Busca Implacável 3, QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 26/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Quarta-feira, 26/03/2025

Sessão da Tarde

Uma Razão Para Vencer

Título Original: The Miracle Season

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Sean Mcnamara

Elenco: Danika Yarosh, Erin Moriarty, Helen Hunt, Tiera Skovbye, William Hurt

Classe: Drama

Estrela do time de vôlei da escola morre em acidente de moto. A treinadora tenta motivar as outras alunas a participarem do campeonato.

Corujão I

Busca Implacável 3

Título Original: Taken 3

País de Origem: Francesa

Ano de Produção: 2014

Diretor: Olivier Megaton

Elenco: Liam Neeson, Forest Withaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray

Scott, Leland Orser.

Classe: Ação

Bryan tenta tornar-se um homem de família, mas vê tudo ruir quando Lenore é

assassinada. Acusado de ter cometido o crime, ele entra na mira da polícia de

LA.