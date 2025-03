Com foco em salvar vidas, Governo de MS reúne municípios em encontro pioneiro sobre trânsito

Evento consolida o Estado de Mato Grosso do Sul como referência nacional na gestão integrada do trânsito

Com o objetivo de salvar vidas, ampliar o conhecimento técnico e fortalecer a atuação dos gestores municipais, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul realizou, nesta terça-feira (25), a solenidade de abertura do I Encontro Estadual sobre Legislação, Educação para o Trânsito e Procedimentos Recursais – 2025.

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-MS), reúne autoridades, especialistas em segurança viária e representantes dos 79 municípios sul-mato-grossenses, no auditório do SEST/SENAT, em Campo Grande.

Representando o governador Eduardo Riedel, o vice-governador Barbosinha destacou o caráter pioneiro de Mato Grosso do Sul, primeiro e único estado do Brasil com todos os municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito.

“Esse convênio com os 79 municípios é um exemplo de gestão responsável e de atuação preventiva. O trânsito, quando bem administrado, salva vidas. E cada ação educativa ou de fiscalização eficaz é um passo a menos rumo à dor de uma família”, afirmou.

Barbosinha ainda reforçou que o trânsito é uma área estratégica para o desenvolvimento das cidades. “Ao prepararmos nossos gestores e operadores, ao promovermos a educação para o trânsito, reduzimos internações, acidentes e mortes. É um trabalho que exige capacitação, comprometimento e visão de futuro”, completou.

A presidente do Cetran-MS, Regina Maria Duarte, ressaltou que o encontro busca promover a integração entre os novos gestores municipais, muitos deles recém-empossados. “Nosso desafio é levar conhecimento, segurança jurídica e confiança aos municípios, além de mostrar para o Brasil o exemplo de Mato Grosso do Sul como o único estado com 100% de adesão ao sistema nacional. Precisamos valorizar essa conquista e garantir que ela se traduza em benefícios reais à população”, explicou.

Já o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, reforçou o papel do Órgão na estruturação do trânsito municipal. “Esse evento é mais uma ação que conecta os municípios, possibilita troca de experiências e amplia o debate sobre investimentos, fiscalização, educação e sinalização. É mérito de todo um tempo comprometido em levar segurança até o cidadão, em qualquer parte do estado”, disse.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira, fez um resgate histórico da política de descentralização do trânsito. “Levamos o Cetran para dentro da Assomasul com um objetivo claro: desmistificar a visão equivocada de que o trânsito é apenas multa. Conseguimos mudar essa mentalidade, mostrando que uma boa sinalização, além de organizar a cidade, demonstra o cuidado do gestor com a vida das pessoas”, afirmou.

Videira também destacou os investimentos em segurança pública. “No ano passado, destinamos R$ 26,6 milhões aos municípios, aplicando recursos gerados localmente em melhorias concretas como viaturas, sinalização, equipamentos e fardamentos. Essa política de retorno fortalece o pacto federativo e aproxima Estado e municípios na construção de uma sociedade mais segura”, completou.

Com o tema “Fortalecendo o Trânsito dos Municípios Sul-Mato-Grossenses”, o evento segue até o dia 27 de março, com uma programação repleta de palestras técnicas, discutindo sobre a legislação de trânsito e oficinas voltadas à capacitação dos gestores. Um espaço de troca, aprendizado e união em torno de um bem maior: a vida.

A solenidade de abertura também contornou a presença de autoridades de destaque nacional no setor de trânsito, reforçando a relevância do encontro: o vice-presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, coronel PM Wagner Ferreira da Silva; a diretora do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Maria Alice do Nascimento Souza; o presidente do Instituto Brasileiro de Direito no Trânsito, Dr. Danilo Oliveira Costa; e o presidente do Cetran do Estado de São Paulo, Francisco Pierotti Arantes.

A participação dessas lideranças fortaleceu o caráter técnico do evento e ampliou o diálogo entre os entes federativos, promovendo a construção conjunta de soluções para um trânsito mais seguro e eficiente em todo o país.

“O trânsito é uma das maiores expressões da vida em sociedade, e quando o poder público se reúne para debater, capacitar e construir soluções conjuntas, estamos, na verdade, cuidando das pessoas. Esse encontro simboliza o compromisso do nosso governo com cada cidadão sul-mato-grossense — seja nas cidades, nas estradas ou no campo”, finalizou Barbosinha.

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: João Garrigó/Vice-governadoria