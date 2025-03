Atividade econômica da cidade cresceu 3,6% em 2024, em comparação com o ano anterior – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O setor de serviços é o principal segmento da economia carioca. Foto: Alexandre Macieira/Riotur

A economia carioca cresceu 3,6% em 2024, em comparação com o ano anterior, descontada a inflação. Com essa taxa, a atividade econômica da cidade do Rio ficou em linha com a variação do PIB do Brasil (3,4%), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para acompanhar mensalmente o desempenho da economia da cidade, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, elaborou o Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio). A taxa é uma combinação de dados da arrecadação de impostos – tanto do ISS como do montante do ICMS recolhido na cidade – com outros números do IBGE. No quadriênio 2021-2024, houve um crescimento acumulado do IAE-Rio de 9,2%.

– A economia do Rio vem avançando fortemente nos últimos anos, fruto do trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura – com novos projetos e iniciativas que atraem investimentos. A cidade recuperou a confiança e isso se reflete em mais pessoas vindo pra cá, movimentando mais a economia e gerando emprego e renda para quem mora aqui -, analisou Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

A SMDE também acompanha mensalmente o setor de serviços, principal segmento da economia carioca. O Indicador de Atividades de Serviços do Rio (IAS-Rio), que mede o desempenho desse setor, cresceu 2,8% em termos reais, acumulando 9,5% nos últimos quatro anos (2021-2024).

Mensalmente, o IAE-Rio e o IAS-Rio são divulgados no Boletim Econômico do Rio. O estudo completo está disponível no Observatório Econômico do Rio, no link observatorioeconomico.rio.