ASSISTIR Palmeiras x Internacional AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (26/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Palmeiras x Internacional Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (26) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Verd, que busca a vitória sob seus domínios.

Palmeiras x Internacional pelo Brasileiro Sub-20 em busca da segunda vitória

O time Sub-20 do Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (26) para enfrentar o Internacional, às 16h (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A partida será transmitida ao vivo pela TV Palmeiras Sportingbet.

Verdão busca manter sequência positiva

Após uma estreia vitoriosa contra o Bahia, quando venceu por 2 a 1 de virada, com gols de Larson e Erick Belé, o Palmeiras quer mais três pontos para seguir firme na defesa do título da competição. Em 2024, o time alviverde superou o Cruzeiro na final e conquistou seu terceiro troféu do torneio, somando-se às conquistas de 2018 e 2022.

Formato do Campeonato Brasileiro Sub-20

A primeira fase do torneio conta com 19 rodadas, com os 20 clubes se enfrentando em turno único. Os oito melhores avançam para as quartas de final, que serão disputadas em jogo único, assim como as semifinais. A grande final, no entanto, será decidida em confrontos de ida e volta.

Próximos desafios do Palmeiras no Brasileiro Sub-20

26/03 – 16h: Palmeiras x Internacional – Arena Barueri

Palmeiras x Internacional – Arena Barueri 30/03 – 15h: Juventude x Palmeiras – Homero Soldatelli

Juventude x Palmeiras – Homero Soldatelli A definir: Santos x Palmeiras

Santos x Palmeiras A definir: Palmeiras x Botafogo

Palmeiras x Botafogo A definir: Cuiabá x Palmeiras

Cuiabá x Palmeiras A definir: Palmeiras x Corinthians

Palmeiras x Corinthians A definir: Grêmio x Palmeiras

Grêmio x Palmeiras A definir: Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras x Cruzeiro A definir: Palmeiras x Athletico-PR

Palmeiras x Athletico-PR A definir: Fortaleza x Palmeiras

Fortaleza x Palmeiras A definir: Palmeiras x Flamengo

Palmeiras x Flamengo A definir: Red Bull Bragantino x Palmeiras

Red Bull Bragantino x Palmeiras A definir: Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG x Palmeiras A definir: Palmeiras x América-MG

Palmeiras x América-MG A definir: Vasco x Palmeiras

Vasco x Palmeiras A definir: Palmeiras x São Paulo

Palmeiras x São Paulo A definir: Atlético-GO x Palmeiras

Atlético-GO x Palmeiras A definir: Palmeiras x Fluminense

O Palmeiras segue firme na busca pelo bicampeonato consecutivo e quer mostrar força diante do Internacional para manter o embalo na competição.

Regulamento do Brasileirão Sub-20 2025

A competição reúne 20 times que disputam uma primeira fase em turno único, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os três últimos são rebaixados para a Série B.

Critérios de desempate:

Mais vitórias Melhor saldo de gols Mais gols marcados Menos cartões vermelhos Menos cartões amarelos Sorteio

A fase de quartas de final e semifinais será em jogo único, enquanto a final terá ida e volta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?