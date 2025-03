ASSISTIR Grêmio x Atlético-MG AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (26/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Grêmio x Atlético-MG Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (26) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Grêmio, que busca a vitória sob seus domínios.

Grêmio x Atlético-MG : Onde Assistir, Palpites e Estatísticas – 26/03/2025

O Grêmio U20 enfrenta o Atlético-MG U20 nesta quarta-feira (26), às 15h (horário de Brasília), em partida válida pelo Brasileirão Sub-20. O duelo promete ser equilibrado, com as duas equipes buscando uma vitória importante na competição. Confira abaixo as informações sobre onde assistir ao vivo, odds, retrospecto e prognóstico do jogo.

Onde Assistir Grêmio U20 x Atlético-MG U20 Ao Vivo?

A transmissão ao vivo do confronto poderá estar disponível nas seguintes plataformas:

EstrelaBet – Apostas ao vivo e transmissão para usuários qualificados

– Apostas ao vivo e transmissão para usuários qualificados Bet365 – Live stream para clientes com saldo na conta ou aposta recente

– Live stream para clientes com saldo na conta ou aposta recente YouTube (Canais de clubes e federações) – Possibilidade de transmissão oficial

– Possibilidade de transmissão oficial Eleven Sports e CBF TV – Plataformas digitais que costumam transmitir o Brasileirão Sub-20

É importante verificar a disponibilidade da transmissão antes da partida, pois algumas plataformas possuem restrições geográficas.

Análise das Equipes

Últimos Jogos do Grêmio U20

19/03/25 | Corinthians U20 1×1 Grêmio U20 (Empate)

| (Empate) 10/03/25 | Grêmio U20 1×5 São Paulo U20 (Derrota)

| (Derrota) 22/01/25 | Grêmio U20 0x1 Corinthians U20 (Derrota)

| (Derrota) 19/01/25 | Palmeiras U20 2×3 Grêmio U20 (Vitória)

| (Vitória) 17/01/25 | Grêmio U20 3×2 RB Bragantino U20 (Vitória)

O Grêmio U20 tem oscilado nos últimos jogos, misturando boas vitórias com derrotas expressivas. A defesa tem sido um ponto frágil, sofrendo muitos gols.

Últimos Jogos do Atlético-MG U20

17/03/25 | Atlético-MG U20 1×1 Santos U20 (Empate)

| (Empate) 10/03/25 | Fluminense U20 2×0 Atlético-MG U20 (Derrota)

| (Derrota) 14/01/25 | Guarani U20 3×1 Atlético-MG U20 (Derrota)

| (Derrota) 12/01/25 | Botafogo-SP U20 1×3 Atlético-MG U20 (Vitória)

| (Vitória) 09/01/25 | Francana U20 0x3 Atlético-MG U20 (Vitória)

O Atlético-MG U20 também tem oscilado, com um desempenho irregular. Apesar disso, o time tem um setor ofensivo eficiente.

Confrontos Diretos

Nos últimos confrontos diretos entre as equipes, o equilíbrio também se manteve:

01/05/24 | Atlético-MG U20 0x3 Grêmio U20 (Vitória do Grêmio)

| (Vitória do Grêmio) 03/10/21 | Grêmio U20 1×2 Atlético-MG U20 (Vitória do Atlético)

| (Vitória do Atlético) 15/10/20 | Atlético-MG U20 4×1 Grêmio U20 (Vitória do Atlético)

| (Vitória do Atlético) 16/01/20 | Grêmio U20 4×1 Atlético-MG U20 (Vitória do Grêmio)

| (Vitória do Grêmio) 21/07/19 | Atlético-MG U20 2×0 Grêmio U20 (Vitória do Atlético)

No último duelo, o Grêmio venceu fora de casa por 3×0, mas historicamente o confronto tem sido bem disputado.

Odds e Palpites

As casas de apostas oferecem as seguintes odds para o confronto:

EstrelaBet: Vitória do Grêmio U20 – 1.81 Empate – 3.66 Vitória do Atlético-MG U20 – 3.60



Palpite:

O jogo promete ser equilibrado, mas o Grêmio U20 tem um leve favoritismo jogando em casa. Com base no retrospecto recente e no confronto direto mais recente, uma aposta na vitória do Grêmio U20 ou no mercado de “Ambas as equipes marcam” pode ser interessante.

Placar provável: Grêmio U20 2×1 Atlético-MG U20

Conclusão

O duelo entre Grêmio U20 e Atlético-MG U20 pelo Brasileirão Sub-20 promete muitas emoções. Fique ligado nas transmissões ao vivo e acompanhe as melhores apostas para este grande jogo.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?