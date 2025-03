ASSISTIR Fortaleza x Bahia AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (25/03); COM IMAGENS

O jogo entre Fortaleza x Bahia pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (25/03) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Fortaleza x Bahia – Sub-17: Leão do Pici busca classificação na Copa do Brasil

O Fortaleza Sub-17 está pronto para mais um grande desafio na Copa do Brasil da categoria. Após vencer o Bahia por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final, a equipe comandada por Carlos Larocca volta a campo na terça-feira (25 de março, às 15h), no Estádio Presidente Vargas, para confirmar sua vaga nas quartas de final.

Vantagem no confronto

Com o triunfo no primeiro duelo, o Fortaleza precisa apenas de um empate para garantir a classificação. O time vem apresentando uma campanha sólida, com seis gols marcados e apenas um sofrido, mostrando grande equilíbrio entre defesa e ataque.

O treinador Carlos Larocca destacou a importância do momento e da preparação da equipe:

“Usamos esses primeiros dias pós-jogo para recuperar os atletas e analisar o que fizemos de bom e o que podemos melhorar. Assim como o primeiro jogo, essa decisão será nos detalhes. Confiamos no nosso trabalho, mas precisamos de concentração máxima, pois nada está definido.”

Torcida tricolor no Presidente Vargas

A Nação Tricolor poderá apoiar a equipe diretamente no estádio. A entrada para o jogo será mediante a entrega de 1kg de alimento na bilheteria do Setor Social do Presidente Vargas.

Próximos passos

Caso confirme a vaga, o Fortaleza avançará às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, aumentando suas chances de buscar um título inédito na categoria.

Acompanhe todas as notícias do Leão do Pici e fique por dentro dos próximos desafios do clube!

Siga o Fortaleza nas redes sociais

📸 Instagram | 🎥 YouTube | 👍 Facebook | 🐦 Twitter

Seja um Sócio Torcedor e apoie o Leão!

⚽ Entre em Campo! Faça parte da família tricolor e aproveite benefícios exclusivos.

Compre online os produtos oficiais do Fortaleza!

🛒 Clique aqui para comprar sua camisa e outros itens do clube.

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.