Agência Minas Gerais | Nova adutora amplia oferta de água para moradores de Coronel Fabriciano

As obras de implantação de uma nova rede adutora no bairro Residencial Pomar, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, estão avançando e vão beneficiar cerca de 600 moradores da localidade com água tratada em quantidade e qualidade.

A nova rede, que está sendo construída na Avenida Cacau, tem 450 metros de comprimento e diâmetro nominal de 100 milímetros. Ao término dos trabalhos, que estão previstos para abril de 2025, a Copasa vai resolver as intermitências do abastecimento registradas nas partes mais altas do bairro, segundo explicou o gerente da companhia no município, Thiago Joselito.

“A companhia identificou que o abastecimento de água da parte alta do bairro Residencial Pomar passou a apresentar intermitências, devido ao crescimento populacional nos últimos anos. Pensando em melhorar o abastecimento para os seus clientes na região, a empresa realizou em janeiro deste ano a substituição dos equipamentos de bombeamento, o que resultou na eliminação das intermitências. Essa nova rede que está sendo implantada vai ampliar o volume de água, dando maior resiliência ao abastecimento da região”, pontuou.

Solução definitiva

A técnica de enfermagem Gislene Aparecida da Rocha, moradora da Rua Mangueiras, foi uma das clientes que passou por intermitências no abastecimento antes da troca dos equipamentos de bombeamento.

“Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano tive intermitências no abastecimento de água em minha casa. Após a equipe da Copasa trocar as bombas na unidade de bombeamento, o abastecimento de água se tornou contínuo e está sendo realizado 24 horas por dia na minha residência. Tenho a certeza que todos os moradores da parte alta do Residencial Pomar serão beneficiados com mais este investimento da Copasa”, afirmou a enfermeira.

Vale destacar que o serviço de abastecimento de água em Coronel Fabriciano já está universalizado com o índice de 100%. O Novo Marco Legal do Saneamento do país determina que, para universalizar este serviço, deve se alcançar o mínimo de 99% até o prazo máximo que é dezembro 2033.