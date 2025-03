2ª Etapa Regional de Badminton acontece no dia 5 de abril em Sorocaba – Agência de Notícias

A 2ª Etapa Regional de Badminton será realizada, no dia 5 de abril, às 9h, no Centro Esportivo “Dr. Artidoro Mascarenhas” – Dr. Pitico, localizado na Vila Angélica, Zona Norte de Sorocaba. Os atletas poderão se inscrever, das 12h desta sexta-feira (28) até as 23h59 ste desábado (29), pelo site da Federação de Badminton e Parabadminton do Estado de São Paulo (Febasp): https://tinyurl.com/regional-badminton.

Realizada pela Febasp, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), a competição regional é classificatória para o Estadual. Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada modalidade. O evento também contará com jogos amistosos.

Para a inscrição, será cobrado R$ 45 por jogador (Classificatório) e R$ 30 (Amistoso – pode jogar até duas modalidades, ou seja, uma simples e uma dupla ou duas duplas). A divulgação final da lista de atletas inscritos na competição ocorrerá até dia 2 de abril.

O Centro Esportivo “Dr. Artidoro Mascarenhas” está localizado na Rua Anselmo Rolim, s/n, na Vila Angélica. Mais informações podem ser obtidas no site da Federação: https://www.febasp.org.br/2-regional-classificatrio ou ainda pelo WhatsApp: (11) 94782-2188.