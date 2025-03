TV Cidade João Pessoa é finalista de prêmio nacional de jornalismo

A TV Cidade João Pessoa está entre os finalistas do Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade 2024, na categoria Jornalismo Tradicional – Vídeo, ao lado de grandes emissoras como Globo e Record. Os vencedores do prêmio serão escolhidos por meio de votação popular, que acontece na página oficial do prêmio, através deste link. Os vencedores serão conhecidos em uma cerimônia no dia 7 de abril, no Masp, em São Paulo.

A reportagem ‘Voluntariado’, do programa Cidade Repórter, conduzida pela jornalista Juliana Teixeira, destaca histórias de pessoas e organizações que fazem a diferença na vida de quem vive à margem da sociedade, como o projeto Geladeira Solidária, a Associação Arcelina Candeia e a ONG Milagre do Sertão, que levam alimentos, qualificação profissional, atendimento médico e, principalmente, esperança para quem mais precisa.

A reportagem contou com um trabalho conjunto da equipe da TV Cidade João Pessoa e apresentou relatos emocionantes de pessoas que vivem em situação de rua e só conseguem se alimentar por força do voluntariado. Assim como apresentou o ponto de vista de quem se dedica para viabilizar as doações e oportunidades para quem mais precisa. “Os relatos trazidos são emocionantes, mostram como o trabalho voluntário é importante e pode complementar e levar um pouco mais de dignidade às pessoas”, destacou a repórter Juliana Teixeira.

Além de ser um reconhecimento aos profissionais da TV Cidade, estar finalista em prêmio nacional também reforça a importância da TV Pública na colaboração da transformação da sociedade.

“Para nós que fazemos a TV Cidade João Pessoa, uma TV pública, é uma alegria e uma honra muito grande disputar com algumas das maiores empresas de comunicação do Brasil. Não é apenas a TV Cidade ocupando esse lugar tão especial, mas sim todas as pessoas e histórias que reportamos todos os dias. O reconhecimento já é uma vitória”, afirma Juliane Ramalho, diretora executiva da TV Cidade.

O Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade é uma iniciativa do Instituto MOL para reconhecer o trabalho de jornalistas, comunicadores populares e estudantes de comunicação que contribuem para fortalecer a cultura de doação, a solidariedade e a atuação das organizações da sociedade civil, destacando a importância dos temas para o exercício da cidadania no país.

Além da avaliação do júri especializado, composto por jornalistas qualificados, o prêmio conta com votação popular. Clique neste link para votar: basta escolher opções em todas as modalidades e, por fim, selecionar na categoria Jornalismo Tradicional Vídeo, a opção Cidade Repórter – Voluntariado.

A reportagem da TV Cidade João Pessoa é a única representante do Norte-Nordeste na categoria e concorre com programas de renome nacional como o Fantástico e Bom Dia Brasil, da Rede Globo. A votação vai até 31 de março. “São grandes profissionais, ótimas matérias e estar nessa disputa nos mostra que estamos no caminho certo. A gente aproveita para pedir a participação de todos nessa votação”, destacou Laura Luna, diretora de Jornalismo e Redação da TV Cidade.