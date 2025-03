Túneis Acústico, Zuzu Angel e Santa Bárbara serão fechados para manutenção e limpeza – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, participou de reunião com o diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio da Silva, para tratar de algumas demandas urgentes do município, incluindo problemas na rede de esgoto que está sendo lançada nos córregos urbanos, manutenção preventiva das redes de água e esgoto […]