Simpósio de Literatura Latino-americana: inscrições abertas  – IFSP

Evento online e gratuito recebe inscrições de trabalhos até 15 de julho; seminário acontece em setembro

O Campus Itaquaquecetuba do IFSP será o organizador do IV Simpósio de Literatura Latino-americana contemporânea: tensões, imaginários e intersecções (IV SILLAC), a ser realizado de forma virtual entre os dias 9 e 11 de setembro de 2025.

Em sua quarta edição, o SILLAC tem como objetivo promover o diálogo e o intercâmbio de experiências entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que se dedicam aos estudos da literatura latino-americana contemporânea, entendida como a produção literária realizada a partir de 1970.

O evento é realizado em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade de Pernambuco (UPE), a qual será a anfitriã do simpósio.

O evento contará com oficinas e minicursos sobre literatura latino-americana contemporânea ministrados por convidados da Comissão Organizadora.

Haverá certificado para os participantes do evento previamente inscritos e publicação dos trabalhos completos apresentados nos Anais do Evento.

Inscrições para apresentações

As inscrições para as apresentações vão até 15 de julho de 2025. Podem apresentar nas sessões de comunicação: graduandos (desde que apresentem carta de recomendação de professor orientador da pesquisa), graduados, mestrandos, mestres, doutorandos e doutores, desde seus trabalhos estejam alinhados a algum dos eixos temáticos do evento:

a) Violência na literatura latino-americana contemporânea; b) Insólito ficcional na literatura latino-americana contemporânea; c) Escrita de mulheres latino-americanas contemporâneas; d) Imaginários e deslocamentos na América Latina; e) Crítica literária latino-americana contemporânea; f) Literatura latino-americana contemporânea e outras artes; g) Literatura latino-americana contemporânea na sala de aula; h) Escritas de si e da intimidade na literatura latino-americana contemporânea; i) Literaturas infantil e juvenil latino-americanas contemporâneas.

Confira as regras para submissão de trabalho e a programação completa do evento aqui.