SES promove capacitação sobre talidomida para profissionais da saúde de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da gerência da Tuberculose, Hanseníase e Micoses Endêmicas, Assistência Farmacêutica Básica e Estratégica e Vigilância Sanitária, em parceria com o Ministério da Saúde e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), realiza nos dias 27 e 28 de março a capacitação “Hanseníase: ênfase no medicamento Talidomida”, que ocorrerá no Centro de Convenções Dr. Günter Hans do Hospital São Julião, em Campo Grande.

O evento visa aprimorar o conhecimento dos profissionais sobre o tratamento da hanseníase, com especial atenção ao uso seguro da Talidomida.

Durante os dois dias de evento, os participantes terão acesso a palestras e oficinas práticas. No dia 27, das 13 horas às 17 horas, o foco será no diagnóstico, tratamento e no protocolo clínico vigente da hanseníase. Já no dia 28, das 8 horas às 12 horas, serão realizadas oficinas específicas para áreas envolvidas no cuidado, como Vigilância Sanitária e Assistência Farmacêutica.

A capacitação contará com a presença de especialistas, como representantes do Ministério da Saúde e do Hospital São Julião, referência no tratamento da hanseníase no estado. A gerente de Assistência Farmacêutica Básica e Estratégica da SES, Nathália da Silva Dantas Pelliccioni, ressaltou a importância do evento, destacando que além de aprofundar os conhecimentos sobre a hanseníase, os profissionais terão a oportunidade de discutir a aplicação e regulamentação da Talidomida.

A capacitação é voltada para secretários de saúde, médicos da APS (Atenção Primária à Saúde), profissionais das áreas técnicas de Assistência Farmacêutica e Vigilância Sanitária, e demais interessados no tema. O evento é uma oportunidade para reforçar o compromisso com o cuidado adequado e seguro dos pacientes com hanseníase em todo o estado.

Para mais informações, acesse: https://www.saude.ms.gov.br/capacitacao-hanseniase-com-enfase-no-medicamento-talidomida/

Kamilla Ratier, Comunicação SES

Foto: Divulgação OPAS/OMS