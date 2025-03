Semob altera sentido de trânsito de veículos em rua no Jd. Santa Marina – Agência de Notícias

Posted on

O fim de semana do Dia das Mães é a última oportunidade de quem estiver em Ubatuba prestigiar a exposição “Sobre Sub Solo”, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto. Outro evento artístico programado é o lançamento do livro “Safira não nasceu assim”, do escritor Jorge Ivam Ferreira. A dose de solidariedade fica por conta […]