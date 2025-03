Secretaria de Envelhecimento Saudável oferece curso de smartphone e aplicativos para a terceira idade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida levará, nesta quarta-feira (26/03), pessoas com 50+ ao Parque Carioca Pavuna, um dos mais novos parques da cidade, com 17 mil metros quadrados de área e estrutura moderna. Durante a visita, também participarão de um curso de smartphone e aplicativos voltado para a terceira idade, promovendo inclusão digital e maior autonomia no uso da tecnologia. O curso será realizado na Nave do Conhecimento que fica dentro do parque e contará com certificado.

O Projeto Bacanidade integra o Programa Rio Civilidade e reforça o compromisso da cidade em proporcionar um envelhecimento saudável e ativo. Para o secretário Felipe Michel, iniciativas como essas devem ser frequentes.

– O Parque Pavuna é um grande equipamento de lazer e cultural em nossa cidade. Essa iniciativa visa a integração social, o aprendizado contínuo e o bem-estar dos idosos. É nosso papel promover e estimular esses encontros para o carioca 50 mais -, afirma o secretário.

O parque conta com quadras poliesportivas, pista de skate, playground infantil, academia da terceira idade e diversas áreas de lazer. Além disso, abriga 320 árvores de espécies nativas da Mata Atlântica, contribuindo para a biodiversidade local.

A secretaria organiza frequentemente uma série de passeios culturais e educativos por meio do projeto Bacanidade, para os frequentadores das Casas de Convivência Carmem Miranda, Clara Nunes, Nana Sette Câmara e Dercy Gonçalves, além dos participantes do projeto Vida Ativa.