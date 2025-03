Secretaria de Assistência Social apresenta atribuições do CREAS – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Mulheres do município de Ubatuba que estão sofrendo qualquer tipo de violência podem procurar a rede de apoio disponível no município. Entre os serviços oferecidos, está o Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, um equipamento da Política de Assistência Social, com o objetivo de atender, público no geral e mulheres em situação de violência doméstica. Com uma equipe multidisciplinar composta por assistente social e psicóloga, especialmente direcionada a essa demanda, oferecendo acolhimento e trabalho social especializado, com foco na proteção, segurança e fortalecimento da autonomia das mulheres, a fim de que possam superar a condição de vítimas da violência de gênero e traçar novos projetos de vida.

Em 2024, o CREAS acompanhou 55 mulheres em situação de violência, com idades entre 18 e 59 anos. Contudo, esse número é significativamente inferior à totalidade de casos registrados no município, que foi de aproximadamente 300 notificações à Vigilância Epidemiológica.

É importante ressaltar que o CREAS não tem a finalidade de atender a todas as mulheres em situação de violência do município, uma vez que essas mulheres possuem autonomia para decidir se desejam ou não ser acompanhadas. Ainda assim, os dados revelam que muitas vítimas enfrentam dificuldades para denunciar os abusos e acessar os serviços especializados, seja por medo de represálias, falta de apoio ou pelo ciclo de dependência emocional e financeira em relação ao agressor.

Segundo a coordenadora do CREAS, Marina Gregorio, “esse cenário se justifica pelo medo da mulher em denunciar, pela vergonha, pela ausência de uma rede de apoio familiar e, até mesmo, pela falta de compreensão de que ela está vivenciando uma situação de violência.”

Portanto, embora o CREAS desempenhe um papel crucial no atendimento às mulheres vítimas de violência em Ubatuba, o elevado número de mulheres não atendidas destaca a necessidade de ampliar o acesso a outros serviços. A conscientização da população sobre os direitos das mulheres também é essencial para que mais vítimas possam romper o ciclo de violência e reconstruir suas vidas. Nesse contexto, a colaboração entre serviços públicos, instituições e a sociedade é fundamental para garantir que todas as mulheres recebam o suporte necessário para viver com dignidade e segurança.

Para mais informações ou atendimento vá até CREAS, localizado na Rua Maranhão, 279 – Centro, ou entre em contato pelo número: (12) 3833-3316.