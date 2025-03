Sebrae-SP promove ‘Todas Por Elas’, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, para fortalecer o empreendedorismo feminino na cidade

Encontro gratuito ocorre nesta quinta-feira (27) e reúne palestras, networking e o lançamento do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

O Sebrae-SP, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora de Sorocaba, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher de Sorocaba, e o Selo de Solidariedade de Sorocaba, realiza nesta quinta-feira (27), o evento ‘Todas Por Elas’. O encontro será realizado no escritório do Sebrae-SP, localizado na Av. São Paulo, 1.182, Além Ponte.

O evento é gratuito e voltado para mulheres empreendedoras, futuras empresárias e todas aquelas interessadas no universo dos negócios. Seu objetivo é fomentar o empreendedorismo feminino, ampliar redes de contato e proporcionar conhecimento prático para fortalecer a atuação das mulheres no mercado empresarial. O evento contará com intérprete de libras, garantindo acessibilidade a todas as participantes.

A programação inclui palestras, rodadas de pitch e apresentações de casos de sucesso, além do lançamento do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Alessandra Vama, o evento representa uma oportunidade essencial para o desenvolvimento de empreendedoras. “O empreendedorismo feminino impulsiona mudanças significativas na economia e na sociedade. Com o ‘Todas Por Elas’, queremos oferecer um ambiente de aprendizado, networking e fortalecimento, para que mais mulheres se sintam confiantes para expandir seus negócios”, destaca Alessandra.

Programação

18h – Recepção + Café + Feira com expositoras

18h45 – Abertura + Apresentação do SEBRAE DELAS

19h15 – Lançamento do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

19h30 – Cases de Sucesso: ganhadoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

19h50 – 1ª Rodada Delas – Pitch das participantes

20h – Intervalo + Café

20h20 – 2ª Rodada Delas – Pitch das participantes

20h30 – Palestra – Alessandra Filippini

21h00 – Palestra “Transformação Digital” – Adriana Fontes (RME)

21h30 – Conexão Delas

22h – Encerramento

Programação passível de alterações.

Um dos destaques do evento será o lançamento do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, uma iniciativa que reconhece e valoriza empreendedoras de todo o Brasil. Criado em 2004, o prêmio destaca mulheres que, por meio da inovação e gestão estratégica, geram impacto econômico e social em suas regiões. Além de homenagear essas lideranças, a premiação busca incentivar mais mulheres a investirem em seus sonhos e consolidarem seus negócios.

“Mais do que um reconhecimento, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é um estímulo para que empreendedoras acreditem no próprio potencial e percebam o alcance de seus projetos”, reforça a especialista Alessandra Vama.

“É um projeto muito importante, pois busca oferecer mais oportunidades para as mulheres no mundo dos negócios. Além disso, a premiação é um reconhecimento a todo esforço empenhado não apenas pelas ganhadoras desta distinção, mas por um número crescente de mulheres em nossa sociedade. É também um incentivo para que sigam nesse caminho”, destaca a secretária da Mulher, Rosângela Perecini.

As inscrições para o ‘Todas Por Elas’ são gratuitas e as vagas são limitadas. Para garantir a participação ou obter mais informações, acesse o site do evento no Sympla: https://abrir.link/MIDjS ou entre em contato com a unidade de Sorocaba através do telefone (15) 3229-0270

SERVIÇO

Todas Por Elas

Data: 27 de março (quinta-feira)

Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Sorocaba

Endereço: Av. São Paulo, 1.182 – Além Ponte, Sorocaba/SP

Inscrição: https://abrir.link/MIDjS

Evento gratuito