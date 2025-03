Rio de Janeiro sedia Assembleia Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O encontro conta com uma programação extensa, incluindo painéis, assinatura de acordos de cooperação e visitas a marcos históricos do Rio – Marco Antonio Lima/Prefeitura do Rio

Começou, nesta segunda-feira (24/3), a XLI Assembleia Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), que retorna ao Rio de Janeiro depois de mais de 25 anos. O vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, participou da abertura, que reuniu mais de 100 representantes de cidades lusófonas de Angola, Cabo Verde, China, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste no Palácio da Cidade, em Botafogo.

— É uma honra receber a 41ª Assembleia Geral da UCCLA no Rio de Janeiro. Reafirmamos nosso compromisso com a cooperação entre as cidades lusófonas, o desenvolvimento sustentável e a valorização da nossa herança comum. Estamos celebrando o Rio como a primeira cidade de língua portuguesa a ser Capital Mundial do Livro pela Unesco em 2025, reforçando nosso papel central na cultura e na história da lusofonia — destacou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere, durante a abertura do evento.

Além do vice-prefeito, participaram da cerimônia o secretário-geral da UCCLA, Luís Álvaro Ferreira, o presidente do Conselho Municipal de Maputo, Rasaque Manhique, o embaixador Laudemar Aguiar, o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, o secretário de Conservação, Didi Vaz, e a secretária de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula.

Organizado em parceria com a Prefeitura do Rio, o encontro, que termina nesta terça-feira (25/03), conta com uma programação extensa, incluindo painéis, assinatura de acordos de cooperação e visitas a marcos históricos do Rio, como a região da Pequena África, no Porto. Na manhã desta segunda-feira, foi assinado um memorando de entendimento entre Rio e Maputo (Moçambique), que são cidades-irmãs desde 2013, para aprofundar a cooperação em áreas como educação, cultura e turismo. Até o fim do evento, estão previstos outros acordos de intercâmbio entre cidades.

Cultura é tema de destaque nas discussões

Um dos eixos centrais do encontro é o fortalecimento de políticas públicas para o incentivo ao livro e à leitura, no contexto do programa Rio Capital Mundial do Livro, título concedido pela Unesco. Pela primeira vez em 25 edições, uma cidade lusófona sediará o evento, que começa em 23 de abril no Rio de Janeiro. O tema será aprofundado em painéis com a presença do secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, entre eles a conferência “Rio de Janeiro e a Cultura em Língua Portuguesa”.

Como parte da recepção aos integrantes da UCCLA, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro apresentou a exposição “O Rio em Três Tempos”, um resgate da memória cultural da cidade a partir do olhar de três cronistas: as aquarelas de Jean Baptiste Debret e as lentes dos fotógrafos Augusto Malta e Marcello Cavalcanti, em três momentos históricos distintos.

— Essa mostra promovida pelo Arquivo Geral, com o olhar de três cronistas sobre a cidade do Rio de Janeiro, tem importância fundamental no resgate e na preservação do patrimônio cultural da cidade — afirmou o secretário de Cultura, Lucas Padilha.

No segundo dia da assembleia, terça-feira (25/3), os participantes farão uma série de visitas no Rio, incluindo o Centro de Operações do Rio (COR), o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB), o Instituto Pretos Novos (IPN) e o Cais do Valongo, reforçando o compromisso com a preservação da memória afro-brasileira.