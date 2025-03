Projeto “Pinte no Parque e Faça Arte” tem programação especial do Dia Mundial da Água e do Dia do Rio Sorocaba neste sábado (29)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), oferece, neste sábado (29), das 9h às 12h, o projeto “Pinte no Parque e Faça Arte”, no Parque da Biquinha, localizado no Jardim Emília. A programação especial e gratuita vai celebrar o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba (22 de março).

A iniciativa de Educação Ambiental, que já existe há mais de 16 anos, oferece gratuitamente oficinas, exposições e dinâmicas voltadas a pais e filhos, além da oportunidade de passarem, juntos, uma manhã agradável e em contato com a natureza, sempre no último sábado do mês.

A programação contará com a atividade lúdica educativa “Onde está o microplástico?”, com o intuito de mostrar às crianças como os animais acabam ingerindo essas minúsculas partículas de plástico ao se alimentarem, e também uma exposição de materiais biológicos, com os peixes do Rio Sorocaba, entre outros.

As atividades são abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia. O Parque da Biquinha está localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112, no Jardim Emília. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3224-1997.