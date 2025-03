Projeto com atividades de saúde e educação contempla crianças e adultos no Carandá – Agência de Notícias

Fotos: Secretarias da Saúde (SES) e da Educação (Sedu)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretaria da Saúde (SES) e da Educação (Sedu), realizou, no sábado (22), na E.M. “João Batista Larizzati Junior”, no Carandá, a primeira edição do projeto “Integração em Ação” em parceria com o projeto “Conexão Escola Família”.

A Coordenadoria de Educação em Saúde da SES, que é responsável pelas práticas educacionais para formação em Saúde das Instituições de Ensino parceiras do município, promoveu este espaço de acesso à qualidade de vida e atendimentos de saúde. Ao todo, participaram do programa 59 pessoas entre crianças e adultos previamente inscritos.

Lá, foram ofertados atendimentos médicos em pediatria para acuidade visual e saúde auditiva por meio do curso de medicina da Universidade Paulista (Unip), além de um circuito de orientações, brincadeiras e jogos educativos para combate à dengue organizada pelos alunos da graduação em enfermagem e biomedicina da Universidade de Sorocaba (Uniso). As famílias tiveram além da avaliação em saúde a possibilidade da refeição fornecida pelo Projeto Conexão Escola Família.

O “Integração em Ação” tem como objetivo ampliar os cenários para práticas extensionistas em saúde de forma a garantir que os alunos tenham um olhar integral e na comunidade. A oferta de saúde no ambiente escola visa garantir o crescimento e desenvolvimento infantil adequados e a conscientização familiar sobre a importância desse acompanhamento.

Foram detectados dez casos de atenção médica com necessidades de encaminhamentos que foram conduzidos aos fluxos municipais de prioridade em atendimento.