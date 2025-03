A partida Israel x Noruega acontece hoje, HOJE (25) às 15:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS Europeias da Copa seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Israel x Noruega: Previsão, Escalações e Onde Assistir – Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Nesta terça-feira, 25 de março de 2025, Israel receberá a Noruega no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, Hungria, em uma partida crucial pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ambas as equipes estão com 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas e buscam manter a invencibilidade.

Israel em Boa Fase

A seleção israelense vem de uma vitória suada contra a Estônia por 2 a 1 e está atualmente na terceira colocação do Grupo I, ocupando a vaga de playoffs. Apesar dos desafios externos e das dificuldades políticas, Israel tem mostrado bom futebol, principalmente em sua defesa sólida e no talento de seus jogadores ofensivos. Jogadores como Eli Dasa, autor do gol decisivo contra a Estônia, e Oscar Gloukh, do Red Bull Salzburg, têm se destacado.

Noruega, Favorita ao Topo

A Noruega, liderada por Ståle Solbakken, ocupa a primeira posição do grupo após uma impressionante vitória de 5 a 0 contra a Moldávia. Erling Haaland, com seu instinto goleador afiado, é a principal estrela da equipe, mas a seleção escandinava também conta com talentos como Martin Ødegaard e Alexander Sørloth. A Noruega está em excelente forma, com uma sequência de vitórias que inclui o último triunfo por 5 a 0 na UEFA Nations League.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN e no serviço de streaming.

Escalações Prováveis:

Israel (4-3-3): Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; Jaber, Abu Fani; Biton, Gloukh, Solomon; David. Técnico: Ran Ben Shimon.

Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; Jaber, Abu Fani; Biton, Gloukh, Solomon; David. Técnico: Ran Ben Shimon. Noruega (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Donnum; Ødegaard, Berge, Aasgaard; Sørloth, Haaland, Schjelderup. Técnico: Ståle Solbakken.

Previsão

A partida promete ser emocionante, com a Noruega trazendo um ataque poderoso liderado por Haaland, enquanto Israel busca se impor com uma defesa sólida e um ataque criativo. Acreditamos que a Noruega, com sua superioridade ofensiva, leve a melhor e vença por 3 a 1.

Ficha Técnica:

Data: 25 de março de 2025

25 de março de 2025 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Nagyerdei, Debrecen, Hungria

Estádio Nagyerdei, Debrecen, Hungria Transmissão: ESPN, serviço de streaming

ESPN, serviço de streaming Árbitro: A ser definido

Com uma grande expectativa para esta partida, as duas equipes buscam se consolidar nas posições de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.