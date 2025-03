Prefeito do Rio participa de conferência sobre investimentos em hotelaria e turismo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Evento reúne líderes do setor para discutir oportunidades e tendências de negócios – Marcelo Piu/Prefeitura

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou, nesta segunda-feira (24/03), da abertura do SAHIC Hotel & Tourism Investment Forum – Latin America and The Caribbean, uma das maiores conferências de investimentos em hotelaria e turismo. O fórum, no Hotel Fairmont, em Copacabana, termina nesta terça-feira. Em seu discurso, Paes ressaltou a importância estratégica do setor para o desenvolvimento econômico da cidade.

– O Rio de Janeiro está de braços abertos para receber investimentos. Nossa cidade oferece inúmeras oportunidades, e a Prefeitura, por meio da Invest.Rio, está pronta para apoiar aqueles que desejem empreender aqui. Temos mecanismos para facilitar novos projetos, garantindo segurança jurídica e um ambiente favorável aos negócios. O turismo no Rio segue crescendo, e queremos que essa tendência se fortaleça. Contem com nosso time para explorar as melhores possibilidades de investimento. O Rio está pronto para avançar – declarou o prefeito.

Nesta 19.ª edição desta conferência, os principais líderes do setor se reúnem para discutir temas relevantes em um evento que combina inovação e tradição nos segmentos hoteleiro, turístico e de desenvolvimento imobiliário. A cerimônia de abertura contou também com a presença de Arturo Garcia, CEO do SAHIC, e de representantes do Governo do Estado do Rio e do Ministério do Turismo.

Entre os destaques confirmados para o evento estão Thomas Dubaere (Accor), Gustavo Viescas (Wyndham), Andres Fajardo (GHL Hoteles), Ron Pohl (BWH Hotels), Bojan Kumer (Marriott), Abel Castro (Accor), Cristiano Gonçalves (Hyatt) e Richard Rehwaldt (BWH Hotels).

Durante os dois dias de conferência, mais de 70 palestrantes irão compartilhar suas perspectivas sobre o setor. Para potencializar as oportunidades de negócios, além das palestras, o evento contará com dinâmicas interativas, mesas redondas, sessões de networking e reuniões individuais, que incentivarão a geração de novos negócios entre os participantes.

Para o presidente da Invest.Rio, Sidney Levy, o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil e um dos principais destinos de investimentos na América Latina.

– Esse fórum existe há 19 anos e reúne os principais atores da indústria hoteleira mundial. É essencial para o Rio dialogar com esses investidores, pois o turismo é fundamental para a economia da cidade, gerando empregos e impulsionando outras atividades. O Rio de Janeiro está na frente – afirmou Sidney.

Estande da Prefeitura

A Prefeitura do Rio, por meio da Invest.Rio e da Riotur, tem um estande na conferência para promover as oportunidades da cidade. Intitulado “Rio Business City”, o espaço tem como objetivo fortalecer a imagem do Rio de Janeiro como um dos principais destinos de negócios e lazer na América Latina.

Perspectiva favorável para a hotelaria



A edição brasileira do SAHIC acontece em um cenário promissor para a hotelaria. De acordo com recente relatório da Lodging Econometrics, a América Latina registrou um aumento de 15% no volume de projetos no quarto trimestre de 2024. Atualmente, há 685 projetos em andamento, totalizando 110.033 quartos. Desses, 270 estão em construção, 179 devem iniciar as obras nos próximos 12 meses, e 236 ainda estão na fase de planejamento inicial.

O México tem 248 projetos (38.104 quartos), representando um crescimento de 10% em número de projetos e 7% em número de quartos em comparação com o mesmo período do ano anterior. O Brasil tem 106 projetos e 14.799 quartos, registrando uma alta de 23% em projetos e 9% em quartos.