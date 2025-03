Parceria entre o IFSP e a Um Minuto Produções Culturais abre inscrições para a 2ª turma de curso de audiovisual – IFSP

O curso é direcionado para servidores e alunos dos cursos de licenciatura do IFSP

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) anuncia a oferta da segunda turma do curso “Minuto Escola”, uma formação gratuita em audiovisual. As inscrições estão abertas entre 24 de março e 27 de abril, com vagas destinadas a docentes, servidores técnico-administrativos e licenciandos do IFSP.

“Essa é mais uma ação de formação continuada disponível a nossos servidores, que vem ao encontro dos objetivos estratégicos do PDI vigente”, destaca o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Bruno Luz. Ele lembra de tudo o que foi vivenciado recentemente com o ensino remoto emergencial e toda a realidade de trabalho que foi imposta à comunidade acadêmica e estudantil. “Esse curso promete fortalecer ainda mais os conteúdos das novas mídias educacionais no processo ensino-aprendizagem do IFSP”, destaca.

O curso, que oferece uma certificação de 30 horas reconhecida pelo IFSP, tem como objetivo capacitar educadores para o uso do audiovisual em sala de aula, promovendo uma abordagem inovadora que utiliza a linguagem cinematográfica como ferramenta pedagógica. Essa formação integra a oitava edição do projeto “Minuto Escola”, derivado do renomado Festival do Minuto, idealizado pelo cineasta Marcelo Masagão.

“Entender a dinâmica da montagem no audiovisual é tão importante quanto compreender a estrutura de uma frase na língua portuguesa”, afirma Masagão, criador e coordenador pedagógico do Minuto Escola. A proposta do curso é desmistificar o uso do audiovisual no ambiente educacional e estimular a produção de vídeos como um meio de expressão e aprendizado para os estudantes.

Com um histórico de mais de 4.000 educadores formados em 13 estados brasileiros, o Minuto Escola busca transformar a sala de aula em um espaço de criatividade e pluralidade, em que o audiovisual é utilizado como uma ferramenta que potencializa o engajamento e a interação entre professores e alunos.

As inscrições podem ser feitas por meio do site https://www.minutoescola.com.br, e o curso será realizado em formato 100% online, proporcionando flexibilidade e acessibilidade para os participantes.

Informações

Curso: Minuto Escola 2025

Público-alvo: servidores e licenciandos do IFSP

Formato: 100% online

Carga horária: 30 horas

Inscrições: até 27 de abril pelo site Minuto Escola

Período de realização do curso: 28 de abril de 2025 até 30 de junho de 2025

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato pelo e-mail: .