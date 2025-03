Os Maiores Campeões da História do NBB: Quem Já Levantou o Troféu?

A primeira fase do NBB 2024/25 está chegando ao fim, e a expectativa para os playoffs só aumenta. Neste momento decisivo, é inevitável relembrar as equipes que já fizeram história no principal torneio de basquete do Brasil. Além de levantar troféus, esses times marcaram gerações com atuações memoráveis e jogadores lendários.

Seja para quem acompanha o campeonato de perto ou para aqueles que aproveitam os melhores apps de apostas para dar seus palpites, conhecer os grandes campeões do NBB é essencial para entender a dinâmica da competição. A seguir, relembramos as equipes que mais brilharam no torneio.

Flamengo – O Maior Campeão (7 títulos)

O Flamengo é o clube mais vitorioso do NBB, com sete conquistas: 2008/09, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19 e 2020/21. O Rubro-Negro dominou o basquete brasileiro ao longo dos anos, mantendo-se sempre competitivo. Com craques como Marcelinho Machado, Marquinhos e Olivinha, além de jovens talentos como Yago e Didi, o Flamengo não só brilhou no NBB, mas também conquistou títulos internacionais, como a Liga das Américas e a Copa Intercontinental.

Franca – A Nova Potência (3 títulos)

O Franca Basquete sempre foi uma referência no basquete brasileiro e, nos últimos anos, voltou a dominar o cenário nacional. O time conquistou três títulos consecutivos: 2021/22, 2022/23 e 2023/24, mostrando a força de sua tradição e estrutura. Com uma torcida apaixonada e uma base forte, Franca reafirmou sua posição como uma potência do basquete no Brasil.

Brasília – O Domínio do Passado (3 títulos)

No início da década de 2010, o Brasília se destacou como uma das equipes mais fortes do país. O time conquistou três títulos seguidos: 2009/10, 2010/11 e 2011/12, liderado por grandes nomes como Alex Garcia, Guilherme Giovannoni e Nezinho. Com um jogo físico e disciplinado, o Brasília ajudou a expandir o alcance do NBB para além do eixo Rio-São Paulo.

Bauru – A Conquista Inesquecível (1 título)

O Bauru Basket bateu na trave algumas vezes antes de conquistar seu primeiro e único título do NBB em 2016/17. Com um elenco experiente, incluindo Alex Garcia e Rafael Hettsheimeir, a equipe conseguiu superar seus rivais e garantir seu lugar na história do basquete brasileiro.

Paulistano – O Sucesso da Juventude (1 título)

Em 2017/18, o Paulistano surpreendeu a todos ao vencer o NBB com um elenco jovem e um jogo dinâmico. Sob o comando de Gustavo de Conti, a equipe apostou na movimentação e na marcação intensa para conquistar seu primeiro título nacional. A campanha mostrou que planejamento e renovação podem levar ao sucesso.

O Que Esperar dos Playoffs de 2024/25?

Com o fim da fase classificatória se aproximando, a pergunta que fica é: veremos um desses gigantes ampliando sua coleção de troféus, ou um novo campeão surgirá para escrever sua história no NBB? O que podemos garantir é que emoção e alto nível técnico não vão faltar nos próximos jogos.

NBB 2025: Jogos, Datas e Onde Assistir (1 a 4 de abril)

A fase regular do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025 segue pegando fogo com grandes partidas marcadas entre os dias 1º e 4 de abril. Os confrontos terão transmissão ao vivo em diversas plataformas, incluindo YouTube, ESPN, SporTV, NBB Basquetpass e FlaTV+. Confira abaixo a programação completa!

Jogos do NBB – 1 a 4 de abril de 2025

Terça-feira – 1º de abril de 2025

Jogo 266 – 20h00 | Brasília x Minas

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 267 – 20h30 | Vasco x Campo Mourão

📺 Onde assistir: ESPN, NBB Basquetpass

Quarta-feira – 2 de abril de 2025

Jogo 268 – 19h30 | São José x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: Não informado

| 📺 Não informado Jogo 269 – 20h00 | Franca x União Corinthians

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass Jogo 270 – 20h00 | Mogi das Cruzes x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

Quinta-feira – 3 de abril de 2025

Jogo 271 – 19h30 | Pato Basquete x Minas

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 272 – 20h00 | Botafogo x Campo Mourão

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 273 – 20h00 | Flamengo x São Paulo

📺 Onde assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Sexta-feira – 4 de abril de 2025

Jogo 274 – 19h30 | Bauru x União Corinthians

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Destaques da Rodada

Vasco x Campo Mourão terá transmissão exclusiva na ESPN e NBB Basquetpass , prometendo ser um jogo eletrizante.

terá transmissão exclusiva na , prometendo ser um jogo eletrizante. O Flamengo encara o São Paulo em um clássico nacional com exibição no SporTV, NBB Basquetpass e FlaTV+ .

em um clássico nacional com exibição no . Brasília x Minas e Pato Basquete x Minas também prometem emoções, ambos com transmissão pelo YouTube e NBB Basquetpass.

Com confrontos decisivos, a reta final do NBB 2025 segue movimentada. Não perca nenhum detalhe!

NBB 2025: Jogos, Datas e Onde Assistir (27 a 31 de março)

A temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025 segue a todo vapor, e os próximos dias reservam grandes confrontos nas quadras. Entre os dias 27 e 31 de março, teremos partidas importantes com transmissão em diversas plataformas, incluindo SporTV, YouTube, Disney+ e NBB Basquetpass. Confira a programação completa com horários e onde assistir cada duelo.

Jogos do NBB – 27 a 31 de março de 2025

Quinta-feira – 27 de março de 2025

Jogo 256 – 20h00 | Flamengo x Vasco

📺 Onde assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Sexta-feira – 28 de março de 2025

Jogo 257 – 19h30 | Fortaleza x Franca

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 258 – 20h00 | São Paulo x Pato Basquete

📺 Onde assistir: YouTube, Disney+

Sábado – 29 de março de 2025

Jogo 259 – 16h00 | Botafogo x Flamengo

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV Jogo 260 – 17h10 | Pinheiros x Corinthians

📺 Onde assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass Jogo 261 – 18h00 | Bauru x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 262 – 18h00 | Minas x União Corinthians

📺 Onde assistir: Não informado

Segunda-feira – 31 de março de 2025

Jogo 263 – 19h30 | São José x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

| 📺 Não informado Jogo 264 – 19h30 | Franca x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, UOL, NBB Basquetpass Jogo 265 – 20h00 | Mogi das Cruzes x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

Destaques da Rodada

O clássico Flamengo x Vasco promete ser um dos jogos mais disputados, com transmissão pelo SporTV, NBB Basquetpass e FlaTV+ .

promete ser um dos jogos mais disputados, com transmissão pelo . Pinheiros x Corinthians será outro duelo de peso, com transmissão em múltiplos canais, incluindo a TV Cultura .

será outro duelo de peso, com transmissão em múltiplos canais, incluindo a . Minas x União Corinthians ainda não teve seus canais de transmissão divulgados, então vale ficar atento às atualizações oficiais.

Com jogos eletrizantes e muita emoção, o NBB 2025 segue como uma das competições mais disputadas do basquete brasileiro. Não perca os duelos desta semana!