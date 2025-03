Por MRNews



Kings League: O Torneio Inovador Criado por Piqué que Conquista o Mundo

A Kings League, fundada pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué, revolucionou o futebol society ao mesclar esportes, entretenimento e a participação de influenciadores digitais. Com regras inovadoras e partidas dinâmicas, a competição atrai cada vez mais fãs e conta com a participação de ex-jogadores renomados, atletas profissionais e streamers.

O que é a Kings League?

Criada para oferecer um futebol mais dinâmico e emocionante, a Kings League surgiu em resposta às longas partidas tradicionais, que muitas vezes terminam sem gols. O CEO da liga, Oriol Querol, explicou que o objetivo era unir criadores de conteúdo e o futebol para proporcionar uma experiência única ao público.

A competição ganhou ainda mais destaque com a realização da Kings World Cup Nations 2025, um torneio mundial que conta com uma premiação de US$ 1 milhão e reúne seleções de diversos países.

Regras da Kings League

O torneio se diferencia do futebol tradicional por adotar um formato inovador e repleto de surpresas:

Duração reduzida: os jogos têm dois tempos de 20 minutos ;

os jogos têm ; Início inusitado: cada time começa com apenas um jogador de linha e um goleiro, e novos jogadores entram gradativamente a cada minuto;

cada time começa com apenas um jogador de linha e um goleiro, e novos jogadores entram gradativamente a cada minuto; “Armas secretas”: treinadores podem usar cartas especiais para influenciar o jogo, como tiros livres e gols duplos;

treinadores podem usar cartas especiais para influenciar o jogo, como tiros livres e gols duplos; Interação dos presidentes: os donos das equipes, muitas vezes influenciadores digitais, podem entrar em campo para cobrar pênaltis.

Onde assistir?

A Kings League é transmitida por diversas plataformas digitais, incluindo YouTube, Twitch, CazéTV, Disney+ e ESPN, atraindo um público jovem e apaixonado pelo formato inovador.

Entre os participantes notáveis do torneio estão ex-jogadores como Buffon, Iker Casillas e James Rodríguez, além de personalidades do streaming como Gaules, que representa a seleção brasileira na Kings World Cup Nations.

Com um formato inovador e envolvente, a Kings League segue conquistando espaço e promete continuar revolucionando o cenário do futebol society nos próximos anos.