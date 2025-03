Jardim de chuva do Morumbi é apresentado na Semana da Água

José Roberto Amaral





Em celebração à Semana da Água, a Prefeitura de São José dos Campos apresentou nesta terça-feira (25) o projeto do jardim de chuva do Espaço Verão, que está sendo implantado no Jardim Morumbi, na região sul.

A infraestrutura verde é uma solução inovadora e ecologicamente correta para escoamento das águas da chuva. O projeto foi desenvolvido sob orientação da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, ligada à Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo).

De acordo com técnicos da Prefeitura, os jardins de chuva funcionam como um reservatório que inclui elementos naturais – solo drenante, pedras e vegetação – com o objetivo de amortecer a vazão da água que chega ao sistema convencional e minimizar a poluição transportada.

O sistema de drenagem natural também ajuda a melhorar a qualidade da água, além de prolongar o tempo de escoamento, reduzindo o risco de enchentes.

O jardim de chuva é um dos equipamentos que fazem parte do Espaço Verão, um novo conceito de praça que une lazer e soluções sustentáveis e deve ser entregue à população em abril. A Prefeitura avalia a implantação desse sistema em outros locais da cidade.

Semana da Água

O Dia Mundial da Água foi celebrado no sábado (22). Em São José, as atividades promovidas pela Prefeitura seguem até quinta-feira (27), com diversas ações voltadas para a conservação e o cuidado com os recursos hídricos. O tema escolhido para 2025 é: Paraíba Vivo: Cada Gota Conta.

Entre as atividades, estão o plantio de mudas de árvores nativas, oficinas em escolas municipais e a mostra comunitária dos curtas-metragens do programa Revitalização de Nascentes.

Próximas atividades

Quarta-feira (26)

9h – Análise de água com alunos da Emef Leonor Pereira Nunes Galvão

Nascente da Vista Linda: Praça Wanderley Bacha, Residencial Vista Linda

Quinta-feira (27)

14h – Apresentação da Campanha da Fraternidade 2025 – Ecologia Integral

Rua José de Alencar, 123, Paço Municipal (auditório do 7º andar)



