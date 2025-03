Jardim das Suculentas é inaugurado no Jardim Botânico de Sorocaba neste sábado (29) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), inaugura, neste sábado (29), às 9h, o Jardim das Suculentas do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, localizado no Jardim Dois Corações. O evento é gratuito e aberto a pessoas de todas as idades.

A iniciativa encerra a programação de aniversário de 11 anos do Jardim Botânico de Sorocaba (15 de março). Implantado em uma área de proteção permanente de, aproximadamente, 70 mil metros quadrados, com vegetação de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, seu principal objetivo é proteger e preservar as espécies locais e regionais da flora, além de servir para lazer, atividades culturais, pesquisas acadêmicas e educação ambiental.

O Jardim Botânico de Sorocaba possui, atualmente, uma coleção com aproximadamente 1 mil exemplares de cerca 320 espécies de plantas dos grupos das suculentas e cactáceas, incluindo as ameaçadas de extinção, como Cleistocactus winteri (cacto-rabo-de-gato), nativa da Bolívia, e Melocactus glaucescens (cabeça-de-frade-de-coroa-branca), nativa do Brasil, com ocorrência na Chapada da Diamantina (BA).

As coleções de plantas são importantes formas de contribuir para a conservação de espécies. A implantação desse novo espaço é ainda uma oportunidade para se trabalhar com Educação Ambiental sobre mais uma família botânica e atrair um público ainda maior para o Jardim Botânico interessado em conhecer essas espécies de plantas que encantam as pessoas, estimulando o cultivo.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3235-1130 ou pelo e-mail: [email protected].