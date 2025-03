Inscrições abertas para o Passeio Aquático no Parque Porto das Águas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba realizará, neste fim de semana (29 e 30), das 8h às 15h, mais uma edição do Passeio Aquático no Parque Municipal Porto das Águas. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas já podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/passeio-aquatico.

Promovida pela Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) e Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a programação tem como objetivo promover uma atividade gratuita de esporte e lazer às famílias sorocabanas.

Uma novidade é que novas edições ocorrerão na primeira quinzena de abril, aos fins de semana (5 e 6 e 12 e 13 de abril). As inscrições são abertas semanalmente.

O passeio envolve três tipos de embarcações: canoa, caiaque e stand up paddle, que estarão disponíveis no local para todos os munícipes inscritos.

A inscrição deve ser realizada para cada integrante da família que deseje participar. Crianças e adolescentes até 17 anos devem estar acompanhadas pelo responsável durante todo o passeio. É obrigatório o uso de coletes salva-vidas, que também estarão disponíveis no local.

Além dessa experiência única para toda a família, ao ar livre, food trucks comercializarão alimentos e bebidas no local durante a realização do passeio aquático. O Parque Municipal Porto das Águas está localizado na Avenida Quinze de Agosto, altura do número 6.066.