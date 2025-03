Fundo Social de Solidariedade mudará de endereço em abril

Cláudio Souza





Fundo Social de Solidariedade

O Fundo Social de Solidariedade, vinculado à Prefeitura de São José dos Campos, atenderá em novo endereço a partir do dia 14 de abril. Atualmente no Parque da Cidade, o órgão passará a funcionar na Avenida Dois, 600, no Conjunto Empresarial Eldorado, na região sul.

Os pedidos de doação seguirão sendo recebidos normalmente até esta sexta-feira (28) e entregues até 4 de abril. A retirada deverá ser feita no atual endereço do Centro de Distribuição (Avenida Olivo Gomes, 100, Santana), na região norte.

Transição

Entre os dias 7 e 11 de abril, as atividades do Fundo Social ficarão suspensas devido ao processo de mudança. O atendimento será retomado no dia 14, já nas novas instalações.

Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, munícipes e entidades podem entrar em contato pelo telefone 3911-8060, que é Whatsapp ou pelo e-mail [email protected].



MAIS NOTÍCIAS



Fundo Social de Solidariedade